The Umbrella Academy 3 chi è Viktor Hargreeves: addio a Vanya

- Advertisement -

In The Umbrella Academy 3 ci sarà Viktor Hargreeves e non Vanya. Il personaggio di Elliot Page sarà transgender, proprio come l’attore.

Cambio di sceneggiatura per The Umbrella Academy 3, come da tempo annunciato. Elliot Page ha già presentato online Viktor Hargreeves. Nome nuovo per il personaggio di Vanya, che vedremo come uomo transgender, proprio come l’attore.

The Umbrella Academy 3 Viktor Hargreeves

Il personaggio di Vanya Hargreeves è stato centrale nella prima e seconda stagione di The Umbrella Academy. In entrambe le storie raccontate, infatti, la vediamo come causa scatenante dell’Apocalisse. I fratelli riescono a sventare la strage globale, nel 2019 e nel 1963, per poi tornare a casa e ritrovarsi davanti la Sparrow Academy. Scoprite tutto ciò che c’è da sapere nel nostro articolo su come finisce The Umbrella Academy 2.



I cambiamenti non si fermano qui. Vanya fa coming out e nella terza stagione è un uomo transgender. Il suo nuovo nome è Viktor Hargreeves. L’annuncio è giunto dallo stesso Elliot Page sui social. Quando l’attore aveva annunciato l’inizio del proprio percorso a dicembre 2020, Netflix aveva rapidamente sottolineato come nulla sarebbe cambiato sul fronte della serie. Dopo aver modificato i credits e spiegato come non vi fossero piani per cambiare, il colosso dello streaming ha poi cambiato idea, forse dopo un confronto con l’attore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @elliotpage



Al di là del cambio di sesso, dunque, il personaggio resterà lo stesso. Identici poteri e caratterizzazione. Non è da escludere, però, che si proverà a esplorare maggiormente il lato privato e sentimentale, come in parte già fatto nella seconda stagione, durante la sua esperienza negli anni ’60.