La Casa di Carta Corea trama e cast

La Casa di Carta Corea è il remake coreano della serie TV spagnola originale Netflix che ha conquistato il mondo. Scopriamo la trama.

Netflix lancia La Casa di Carta Corea. Ritornano le tute rosse e le maschere. Stavolta però è tutto diverso, e non solo perché siamo in Corea. Ecco trama e cast del remake della serie cult spagnola. Siete pronti al ritorno del Professore e della sua banda?

La Casa di Carta Corea trailer

La Casa di Carta Corea trama

Abbiamo salutato per sempre (?) la banda del Professore de La Casa di Carta a dicembre 2021. Un’ultima stagione esaltante, divisa in due parti, cui segue il remake asiatico che promette di non far rimpiangere la produzione spagnola. Il titolo non è la cosa più originale al mondo ma poco importa: La Casa di Carta Corea.

La trama è ambientata nel 2025. Un futuro nel quale Corea del Nord e Corea del Sud hanno avviato un processo d’unificazione. Il passo più importante è rappresentato dalla creazione di una moneta unica.

È stata realizzata un’area economica congiunta per coniare le nuove banconote. È qui che si trova la Zecca coreana, obiettivo di un misterioso uomo che si fa chiamare il Professore. Ha deciso di mettere a segno la rapina del secolo. Non mira a rubare il denaro presente, bensì stamparlo in quantità incredibili.

Arruola una serie di criminali, scegliendoli in base alle loro differenti abilità. Il gruppo non va necessariamente d’accordo ma è in grado di resistere alle pressioni che un colpo del genere richiede. All’esterno però Seon Woo-jin, esperta di negoziazioni, prova a liberare le persone che erano all’interno della Zecca, ora ostaggi della banda mascherata.

La Casa di Carta Corea cast

Il cast de La Casa di Carta Corea è alquanto ricco, comprendendo attori e attrici ben noti in patria, avendo già preso parte a numerosi film e serie TV. Meritano una particolare menzione, però, due volti noti a livello internazionale. Si tratta di Kim Yun-jin, interprete di Seon Woo-jin, nota per il ruolo di Sun nella serie cult Lost. Il secondo è Park Hae-soo, interprete di Berlino. In molto lo ricorderanno come Cho Sang-woo in Squid Game.

Ecco il resto del cast de La Casa di Carta Corea:

Yoo Ji-tae: il Professore

Jeon Jong-seo: Tokyo

Lee Won-jong: Mosca

Kim Ji-hoon: Denver

Jang Yoon-ju: Nairobi

Kim Ji-hun: Helsinki

Lee Kyu-ho: Oslo

Kim Sung-oh: Capitano Cha Moo-hyuk

Park Myung-hoon: Cho Young-min, direttore della Zecca

Lee Joo-bin: Yoon Mi-seon, dipendente della Zecca