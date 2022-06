The Man From Toronto come finisce il film con Kevin Hart

- Advertisement -

Come finisce The Man From Toronto? Scopriamo cosa accade a Teddy, ovvero Kevin Hart, al termine della commedia action Netflix.

The Man From Toronto è disponibile in streaming su Netflix dal 24 giugno. Kevin Hart e Woody Harrelson sono una nuova strana coppia in questa pellicola che promette grandi risate. Ecco riassunto il finale.

The Man From Toronto trailer

The Man From Toronto come finisce

Abbiamo già parlato della trama e del cast di The Man From Toronto in un articolo apposito. Di seguito invece troverete il riassunto dettagliato del finale del film Netflix in streaming dal 24 giugno.

Teddy e Toronto si scambiano le identità un’ultima volta, così da impedire al Colonnello di innescare una bomba che distruggerebbe l’ambasciata venezuelana, uccidendo un gran numero di persone. Le cose vanno rapidamente male e Toronto scappa con i soldi che avrebbe ottenuto se avesse portato a termine il lavoro.

The Handler è però furiosa e minaccia di uccidere Teddy se non riavrà il denaro indietro. Toronto non ha alcuna intenzione. Contro Kevin Hart vengono scagliati assassini da tutto il mondo, come l’Uomo da Tokyo, l’Uomo da Mosca, l’Uomo da Miami e così via. Ognuno di loro ha libertà di ucciderlo ma Toronto ci ripensa e arriva a salvarlo.

Riescono a far fuori gli assassini ma The Handler arriva ad armi spianate per chiudere la questione. I tre si ritrovano in un impianto in cui si processa il cibo e per errore, tirando una leva, Teddy spedisce la donna in una gigantesca vasca ricolma d’acqua bollente, dove muore in agonia. Toronto gli presta poi la sua amata auto, Debora, così da andare a riprendersi Lori. Arrivato alla stazione, poco prima della sua partenza, riesce a farsi perdonare. Tutto perfetto? Non proprio. Il treno sopraggiunge e si schianta contro Debora.

The Man From Toronto salto temporale

Un salto temporale ci porta avanti di un anno. Toronto sta frequentando Anne e ha finalmente aperto il suo ristorante, quello che sognava da una vita. Teddy e Lori sono ancora insieme e felici. Lui ha iniziato a ripagare il killer per l’auto distrutta. Durante i titoli di coda vediamo il personaggio di Kevin Hart che ha finalmente avviato la sua palestra di boxe online. Riceve poi una chiamata da Woody Harrelson, che lo tormenta ancora per Debora.