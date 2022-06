The Man From Toronto trama e cast del film con Kevin Hart

- Advertisement -

The Man From Toronto è una nuova commedia action Netflix, in streaming dal 24 giugno, con protagonisti Kevin Hart e Woody Harrelson.

Scopriamo la trama e il cast di The Man From Toronto, che mira a offrire al pubblico di Netflix un buon prodotto action farcito di risate. Garanzia per il secondo aspetto è l’attore protagonista, il celebre stand up comedian Kevin Hart. Riuscirà a mostrare l’alchimia già apprezzata con The Rock al fianco di Woody Harrelson?

The Man From Toronto trailer

The Man From Toronto trama

The Man From Toronto è su Netflix dal 24 giugno. Inizialmente non era previsto per lo streaming, non subito almeno. Sarebbe dovuto giungere al cinema grazie a Sony. Dall’annuncio nel 2020, però, sono cambiate molte cose a causa del Covid. Netflix ha così acquistato la pellicola, distribuendola ovviamente sulla propria piattaforma.

Alla base della trama di The Man From Toronto vi è uno scambio di identità. Il titolo deriva dall’appellativo usato per definire il killer più letale al mondo. Per puro caso il consulente Teddy, alle prese con non pochi problemi nella sua vita, viene scambiato per questo assassino. I due uomini infatti si incontrano per pura fatalità in un appartamento affittato per le vacanze e l’uno viene scambiato per l’altro. Il destino li costringe in qualche modo a collaborare. Teddy dovrà continuare a portare avanti questa recita, mettendosi in estremo pericolo. Una strana coppia, l’ennesima del mondo del cinema che prova a far scattare la giusta scintilla.

The Man From Toronto cast

I protagonisti di questa commedia action sono Kevin Hart e Woody Harrelson, rispettivamente nei ruoli di Teddy e dell’Uomo da Toronto, che dà il titolo alla pellicola. Al loro fianco troviamo i seguenti attori e attrici:

Kaley Cuoco

Jasmine Mathews

Ellen Barkin

Lela Loren

Pierson Fode

Jencarlos Canela

Tomohisa Yamashita