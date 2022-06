Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci stanno ancora insieme?

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme? Qual è il legame che lega i due oggi? La ricostruzione della situazione.

Se Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme è una domanda ricorrente. Sono stati d’altronde una delle coppie più celebri e chiacchierate d’Italia. Il ricchissimo imprenditore e la bellissima showgirl: i due sono stati insieme per molti anni, si sono conosciuti nel 2006 e sposati con una sontuosa cerimonia nel 2008, per poi separarsi nel 2017. La coppia ha anche avuto un figlio: Nathan Falco, venuto al mondo nel marzo 2010 che oggi a 12 anni.

Più di dieci anni di relazione e un matrimonio di nove anni che ha legato Briatore e la Gregoraci che sono stati insieme a lungo e il loro divorzio ha fatto chiacchierare tanto quanto la loro unione. L’imprenditore di Crazy Pizza e la conduttrice di Battiti Live, i diretti interessati, non ne hanno mai parlato apertamente e al tempo sono spuntate indiscrezioni su diverse clausole come la rinuncia a ogni benefit da parte della soubrette di Soverato. Chiuso quel capitolo, le vite della show girl e dell’imprenditore del Billionaire sono andati avanti, ma di recente il gossip è tornato a puntare i fari su di loro: c’è stato un incredibile ritorno di fiamma? Scopriamo la situazione.

Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci tornati insieme?

Recentemente si è parlato molto di un ritorno di fiamma Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci ma la situazione sembra essere differente. Sulla vicenda è intervenuta l’ex moglie di Briatore, che al settimanale Oggi ha raccontato che c’è stato un riavvicinamento con l’imprenditore di Crazy Pizza, ma non nel senso di un ritorno di fiamma. Dopo il divorzio, i rapporti tra i due sono rimasti tesi, mentre negli ultimi tempi i due ex coniugi hanno ritrovato un equilibrio. In questo senso i genitori di Nathan Falco si sono riavvicinati, ma non c’è stato nulla di più tra di loro, almeno per il momento.

La risposta è quindi no: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non stanno insieme. La donna, anzi, ha racconto di aver avuto delle difficoltà a ritrovare l’amore dopo la fine del matrimonio con il ricco patron del Billionaire, proprio a causa del grande sentimento che quel rapporto aveva per lei. Un ex molto importante da dimenticare, che non le ha favorito il relazionarsi con altri uomini negli ultimi anni.

Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci: gli ex

Dal 2017, quando si sono separati, le vite di Briatore e della Gregoraci sono andate avanti per le loro strade. Ma cosa ne è stato delle loro vicende sentimentali? Per ciò che riguarda Elisabetta Gregoraci, nella sua vita c’è stata la relazione con l’imprenditore Francesco Bettuzzi, fondatore di Pure Herbal. La showgirl era la testimonial dell’azienda e da lì è scattata la fiamma con Bettuzzi. Dopo la rottura nel 2020, per Elisabetta ci sono state alcune voci di flirt, mai confermate, con Matteo Mammì e Stefano Coletti, fino all’indiscrezione del ritorno di fiamma con Briatore. Al momento, però, la conduttrice di Battiti Live dovrebbe essere single.

Passando all’uomo che ultimamente sta facendo discutere molto con il costo della sua pizza con o senza patanegra, dopo il divorzio è stato paparazzato circa tre anni fa con la giovane Benedetta Bosi, ma non è arrivata nessuna conferma dai due di una loro relazione. Anche Briatore, stando alle notizie ufficiali, dovrebbe essere single.