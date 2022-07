Francesca Pascale auguri di Berlusconi e regalo della discordia

Per le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci al Castello di Velona sono arrivati auguri e forse regali da Berlusconi

Francesca Pascale e Paola Turci pare abbiano ricevuto un regalo da Silvio Berlusconi per il loro matrimonio. Nello specifico due gioielli, immaginiamo di gran classe data la classe del Cavaliere. L’indiscrezione è stata lanciata dal Messaggero aggiungendo, sempre con il condizionale del caso, che a Marta Fascina, attuale compagna di Silvio, questo gesto elegante non sarebbe piaciuto. Francesca Pascale con l’ex premier è stata fidanzata per circa dieci anni ricevendo probabilmente una buonuscita e un vitalizio di cui vi abbiamo parlato nello specifico in una scheda dedicata al patrimonio e alla vita della moglie di Paola Turci.

Immaginiamo dunque che i rapporti oggi tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale non siano poi così cattivi, motivo per cui avrebbe fatto alle spose al Castello di Velona un regalo di nozze. Non è l’unico gesto elegante e di spessore per la coppia. Paolo Berlusconi, fratello del Cavaliere ex di Natalia Estrada e paparazzato accanto a Maddalena Corvaglia, ha voluto fare i suoi auguri di serenità e di una vita felice a Francesca Pascale e Paola Turci tramite AdnKronos. Uno splendido messaggio anche quello inviato da Vladimir Luxuria tramite i social. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha pubblicato uno scatto con Francesca Pascale e ha raccontato di quando ha visto, nonostante mantenessero riservatezza sulla loro relazione, uno scambio di sguardi tra la Pascale e la Turci al Pride di Napoli dove ha notato che era sicuramente amore.