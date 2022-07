Fedez Selvaggia Lucarelli i litigi cringe: quanti ne conosci?

Fedez e Selvaggia Lucarelli sono stati protagonisti di un nuovo battibecco: perché i due finiscono spesso per litigare? I motivi radicati nel tempo

Nuovo round nello scontro che sembra infinito tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. Il rapper e la giornalista sono tornati a beccarsi sui social, stavolta l’oggetto della disputa è lo steward del Love MI che è praticamente diventato un meme sul web. L’addetto alla sicurezza è diventato una star virale grazie ad un video che ha iniziato a spopolare su Tik Tok. Fedez ha condiviso su Instagram una storia accanto al divo più famoso di TikTok, ha voluto fortemente Ivano Monzani al suo concerto perché conosce da anni la sua professionalità . Sulla vicenda è intervenuta, neanche troppo a sorpresa, Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha accusato il cantante di Bimbi per strada di voler trasformare in un suo contenuto ogni persona che diventa virale, evidentemente con lo scopo di essere sempre sulla cresta dell’onda mediatica.

A sorpresa, stavolta, è intervenuto Fedez che senza Chiara Ferragni non è riuscito a trattenersi, a detta sua. La risposta del rapper è stata prima con toni ironici: almeno la Lucarelli ora ha un mese di contenuti su di lui. Poi ha aggiunto una stoccata che la giornalista in realtà si comporta peggio di quanto faccia lui, quindi non può accettare la predica da lei.

Fedez ha poi sottolineato come da anni Selvaggia stuzzichi sia lei che la sua famiglia, rievocando alcuni momenti che hanno portato allo scontro tra i due. In effetti ci sono stati parecchi litigi social tra il cantante di Italiana e l’autrice del podcast Proprio a me. È il vostro momento se amate questi momenti di botta e risposta: prendete i pop corn, noi abbiamo provato a ricostruire tutte le volte in cui i due hanno litigato.

Fedez e Selvaggia Lucarelli: una storia di litigi

Il battibecco sullo steward del Love Mi è solo l’ultimo degli scontri social tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. Lo stesso rapper nella sua risposta su Instagram ha rievocato uno dei loro ultimi scontri, quando la Lucarelli ha accusato il cantante di Sapore di aver reso pubblica la sua seduta dallo psicologo per puro esibizionismo. Il rapper ha condiviso quel momento molto delicato per mostrare una parte intima di sé al proprio pubblico e normalizzare la paura che si può provare davanti alle difficoltà e ai mali della vita, nel caso di Fedez il tumore al pancreas. La giornalista ha accusato il cantante di aver diffuso l’audio solo per narcisismo e incapacità di mantenere il riserbo sulla propria sfera privata.

Non c’è stato però solo Fedez nel mirino di Selvaggia Lucarelli. Gli attacchi sono arrivati anche a Chiara Ferragni, presa di mira spesso dalla giurata di Ballando con le stelle. A dicembre le due si sono attaccate sui social, con la super influencer che ha scritto che praticamente l’unica persona a non amare la serie The Ferragnez era Selvaggia Lucarelli, contraria per partito presa a lei e suo marito da anni, mentre la giornalista le ha risposto che ha un concetto sballato di normalità, visto che per lei consiste nel piacere a tutti ma ciò non è possibile.

Selvaggia Lucarelli e l’intoccabilità dei Ferragnez

Selvaggia Lucarelli ha attaccato talmente tante volte i Ferragnez che è arrivata a dover dare delle spiegazioni per il suo comportamento. La giornalista ha spiegato ai propri followers sui social di recente che considera i Ferragnez intoccabili, o meglio che li considera tali in virtù dell’opinione comune che li circonda. In molti hanno paura a opporsi a loro a causa del monopolio che hanno sull’opinione pubblica e quando qualcuno lo fa, i due istigano i loro fan a sommergere di insulti e segnalazioni gli oppositori.

Una sorta di dittatura social dunque, dove Selvaggia Lucarelli non vuole piegarsi al silenzio e la paura che secondo lei impongono i genitori di Leone e Vittoria. Lo scontro storico tra Fedez e Chiara da una parte e la giornalista sembra prima di tutto ideologico, tra due visioni molto diverse della vita e dei mass media. Alla fine, se sia voluto o meno, è anche un modo per diventare virali. Selvaggia Lucarelli ha attaccato a più riprese e costantemente nel tempo il rapper, nel 2018 ad esempio si è espressa in maniera molto pesante sul matrimonio dei Ferragnez, pubblicando un articolo di satira sulle nozze sul Fatto Quotidiano. In quel caso, ha definito Federico un “paggetto” e un semplice attributo secondario della fama di sua moglie.

Selvaggia Lucarelli e Fedez: quella riappacificazione momentanea

Eppure non c’è sempre stata guerra tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. C’è stato un momento in cui è sembrato che potesse essere sancita una pace definitiva tra i due. Dopo i vari scontri degli anni precedenti, la giornalista si è esposta a favore del rapper nel 2020, quando in piena emergenza sanitaria il cantante di Vorrei ma non posto era stato querelato dal Codacons per le critiche contro il suo direttore Carlo Rienzi. Selvaggia allora aveva definito pietosa la querela.

Sembra assurdo ma come nelle più grandi social faide anche tra Fedez e Selvaggia Lucarelli c’è stato un momento di vicinanza ma effimero e molto breve. Si è dissolto come una bolla di sapone per lasciare spazio a nuovo dissing che, confessiamolo, se non superano i limiti dell’etica un po’ ci fanno divertire.