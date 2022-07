Da ciao ad addio come finisce: finale spiegato

Da ciao ad addio ha un lieto fine oppure no? Clare e Aidan decidono di restare insieme nonostante il loro accordo?

La storia d’amore tra Clare e Aidan, protagonisti di Da ciao ad addio, ha una precisa data di scadenza. La partenza per il college li spinge verso strade differenti e i due sono pronti a lasciarsi. Nessun rancore e, per quanto staranno male, intendono provare a non incidere ferite profonde nel cuore dell’altra persona. È una scelta logica, anche se questa in amore non ha sempre molto spazio.

Vogliono concludere quest’avventura insieme in maniera esaltante, celebrando il loro giovane amore. Una serata unica, da ricordare per sempre, atta a rivivere i loro momenti più significativi insieme. Tutto ciò genere però dei dubbi. Alla fine proveranno a stare insieme nonostante la lunga distanza o si diranno addio come da accordi. Uno dei due vorrà provarci e l’altro rispettare il patto? Ecco il finale spiegato del film Netflix.

Da ciao ad addio trailer

Da ciao ad addio come finisce

Clare è concentrata sul proprio futuro e non ammette alcuna distrazione. Per quanto doloroso, Aidan sarebbe proprio questo per lei. Ritrovarsi negli anni del college e magari subito dopo in una storia d’amore importante vorrebbe dire avere una sorta di ancora. Qualcosa di limitante qualora lei decidesse di partire, fare esperienze nuove di vario genere e molto altro. Aidan accetta tutto ciò e stringe con lei un patto per lasciarsi in maniera amichevole, dando precedenza al loro percorso di vita. È tutto però più semplice a dirsi che a farsi. Il loro ultimo giorno insieme, però, ricco di ricordi ed emozioni, è un vero test quasi impossibile da superare. I ripensamenti sono dietro l’angolo.

Clare provare a tenere le proprie emozioni sotto controllo ma non può negare d’amare Aidan. Trascorrono alcuni mesi senza parlarsi, con lei a Dartmouth e lui a Los Angeles. La ragazza decide poi di contattarlo, il che dà via a una serie di messaggi. Si danno appuntamento nella loro città durante l’estate e nell’ultima scena vediamo lui ad attenderla nel parco dove la loro storia è iniziata. Abbiamo modo di vedere anche lei, eccitatissima nel ritrovarlo. È chiaramente ancora innamorata e in breve è come se il tempo trascorso non fosse mai esistito.