Paola Locatelli chi è in Le Relazioni Pericolose: che origini

Le relazioni pericolose è un nuovo film Netflix, adattamento dell’omonimo romanzo. Chi è la protagonista Paola Locatelli?

Come accaduto in passato con Cruel Intentions, Netflix prova ad adattare il romanzo del 1782 Les Liaisons dangereuses di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Lacios in una veste per ragazzi. La protagonista si chiama Celene ed è interpretata dall’attrice e modella Paola Locatelli. Un nome che stuzzica la curiosità del pubblico italiano, che ovviamente pensa si tratti di una giovane promessa del cinema italiano che è riuscita a farsi largo in una produzione estera. Le cose stanno davvero così?

Paola Locatelli chi è: origini

Chi è la protagonista de Le relazioni pericolose? Paola Locatelli è una modella, star del web, influencer e attrice. Una vera e propria celebrità, riuscita a raggiungere la fama a soli 18 anni. Nata a Thionville, in Francia, si è trasferita a Parigi per motivi lavorativi. Il nome può ovviamente far pensare a un’attrice nostrana ma le cose stanno diversamente. Le sue origini sono italiane e capoverdiane, rispettivamente per il padre Patrice Locatelli e la madre Aline Lopes. Ha due fratelli: Melissa Lopes Locatelli e Gabriel Locatelli.

Nata il 2 marzo 2004, ha raggiunto il successo grazie a YouTube. Ha iniziato questo percorso quando aveva appena 11 anni, pubblicando video al fianco di sua cugina. Si è poi riproposta in seguito da sola, ottenendo una certa popolarità con un video intitolato 15 fatti strani su di me. Le cose non sono andate come previsto, a dire il vero. Alcune delle rivelazioni le hanno infatti procurato tormenti da parte dei suoi compagni di scuola e di utenti svariati sul web.

I suoi amici le sono stati vicino, sostenendola e spingendola a proseguire. Andare avanti è stata la scelta che ha di fatto cambiato la sua vita. È divenuta col tempo un fenomeno di YouTube e Instagram, dove vanta circa 2 milioni di follower. Il suo fascino ha stregato i grandi marchi della moda. È così diventata volto di Puma, posando per Garnier, disegnando alcuni occhiali da sole per Kapten & Son e creando un profumo per Louis Vitton. Sul suo profilo Instagram vediamo anche uno scatto con Rihanna. Il motivo è semplice, l’artista non ha resistito e l’ha invitata ad alcuni eventi del suo marchio Fenty. Paola Locatelli è un vero fenomeno e non intende fermarsi. Ora ha nel mirino anche il cinema.

