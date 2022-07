Shiloh chi è la figlia di Angelina Jolie al concerto dei Maneskin

Chi è Shiloh Jolie-Pitt? La giovane, amatissima sul web, è stata avvistata con la mamma Angelina Jolie al concerto dei Maneskin al Circo Massimo.

I fan dei Maneskin avranno notato come al Circo Massimo vi fossero degli elementi di spicco tra la folla urlante. Angelina Jolie e sua figlia Shiloh si sono divertite nella serata del 9 luglio, dimenandosi a tempo di musica. La star ne ha approfittato per un po’ di spensieratezza con la figlia, essendo in città per le riprese del suo nuovo film, tratto dal romanzo Senza sangue di Alessandro Baricco. Video e foto della zona vip sono ovunque su TikTok, Twitter e Instagram. Due video in particolare stanno divertendo i fan. Nel primo le si vede scatenate sulle note di I wanna be your slave. Nel secondo cantano complici Marlena.

Another video of Angelina with Shiloh and her friends at the #maneskin concert. #AngelinaJolie pic.twitter.com/fssoQKcVwN — 🤍 Raquel 💜 (@eternallyraquel) July 9, 2022

Chi è Shiloh Jolie-Pitt?

Shiloh Jolie-Pitt è la prima figlia naturale avuta dalla coppia composta da Angelina Jolie e Brad Pitt, ormai divorziati. Alquanto facile da capirlo, considerando come i tratti genetici sono palesi sul volto della giovane, nata il 27 maggio 2006 a Swakopmund, in Namibia, e oggi 16enne. È cresciuta in una grande famiglia, come tutti sanno. Prima di lei, la coppia aveva adottato Chivan Maddox nel 2001 in Cambogia. Nel 2005 è stata la volta di Zahara Marley, aggiuntasi alla famiglia quando aveva sei mesi, originaria dell’Etiopia. Nel 2007 spazio a Pax Thien, bambino del Vietnam, al tempo di 3 anni. A luglio 2008, infine, Angelina Jolie ha partorito due gemelli, Knox e Vivienne.

Il nome scelto per lei, Shiloh, ha un significato particolare legato alla famiglia di sua madre. Prima di avere Angelina, Jon Voight e Marcheline Bertrand erano in attesa di una bambina, Shiloh Baptist, deceduta in seguito a un aborto spontaneo.

Shiloh gender

Fin da piccola, Shiloh aveva chiesto d’essere chiamata con un nome maschile. Ne aveva parlato anche Brad Pitt in un’intervista: “Vuole essere chiamata John o Peter. Mi risponde soltanto se la chiamo John”. Una richiesta avanzata quando aveva appena due anni.

Si era molto parlato di lei. Sui giornali in tanti hanno provato a etichettarla, individuando un gender dopo il suo cambio di look. Fin da giovanissima si è dichiarata gender variant, ha indossato abiti maschili, portato capelli corti e, sul web, divenendo un’icona LGBTQ+. Forse, però, le è stato riservato fin troppa attenzione mediatica per la sua giovane età. Non è facile scoprire il proprio io sotto i riflettori.

Nel 2010 Angelina Jolie si era espressa così: “Vuole essere un ragazzo e le abbiamo tagliato i capelli. Le piace indossare tutto ciò che è da bambino. Sente d’essere come i suoi fratelli maschi”. Per questo motivo ha rifiutato di vestire i panni di baby Aurora in Maleficent. Una parte andata poi alla sorellina Vivienne.

Shiloh ballerina

Non sa ancora cosa farà da grande e perché dovrebbe. Ha solo 16 anni. Prende lezioni di ballo e pare avere un grande talento, come riportato dal suo coreografo Hamilton Evans. Questi ha postato una lezione sulle note di Vegas, di Doja Cat, mostrando le sue capacità: “Adora ballare. Possiamo dire sia molto dotata, anche se ha studiato danza solo per pochi anni. I suoi insegnanti non e mettono limiti. Credono che se volesse farne la sua professione, avrebbe tutte le carta in regola”.

Shiloh abiti femminili

Si è tornati a parlare molto di Shiloh Jolie-Pitt dopo la premiere di Eternals, al fianco della mamma. Ha scelto di mostrarsi nuovamente in abiti femminili. Ha sfilato sul red carpet con uno splendido abito, lo stesso che la Jolie aveva sfoggiato agli Oscar 2014. Ha cambiato idea? Qual è dunque il suo gender? Torniamo a ripetere che è soltanto una ragazza di 16 anni e non vuole altro che sentirsi libera. Farlo con quei due cognomi, però, è davvero una sfida.

Shiloh film

Se è vero che ha rifiutato la parte di baby Aurora in Maleficent, non volendo indossare un abitino, ha recitato col padre Brad Pitt sul set de Il curioso caso di Benjamin Button. H aavuto il ruolo di Caroline, figlia di Benjamin e Daisy, interpretata da Cate Blanchett. Ha poi doppiato il personaggio di Shuai Shuai in Kung Fu Panda 3, stavolta al fianco della madre, che presta la voce a Tigre.