Chiara Ferragni incinta parla Fedez

Chiara Ferragni è incinta del terzo figlio? A chiarire sulla notizia diventata vitale è Fedez che chiama sua moglie in Grecia

Chiara Ferragni aspetta il terzo figlio. La notizia fatto il giro del web rendendo felici tutti i fan dei Ferragnez. A smentire però l’indiscrezione è stato lo stesso Fedez in diretta Instagram. Un follower ha chiesto della gravidanza di sua moglie e Federico Lucia è subito intervenuto “ Raga no, Chiara non è incinta. Non credete a queste ca..te!”. Il rapper che ha specificato che si tratta di una fake news, probabilmente aggiungendo noi nata da un fraintendimento riguardo una sua dichiarazione sul nome che gli piacerebbe dare ad un eventuale terzo figlio: Nirvana se femmina, Mark se maschietto.

Nel suo live social Fedez ha parlato dello stato di salute di sua nonna reduce da un’operazione al femore. Non solo in questa diretta Instagram densa di notizie importanti ha accennato alla volontà di ripetere l’esperienza Love MI con tappe al Sud Italia sempre con l’intento di devolvere il ricavato in beneficenza. È un periodo ricco di impegni per il rapper che dopo l’ospitata al Jova beach party di marina di Ravenna ha continuato a lavorare sia per i provini della nuova edizione di X-Factor, di cui è giudice, sia per le registrazioni della terza stagione chi LOL.



Fedez è riuscito anche a divertire i suoi follower con una breve telefonata con sua moglie Chiara Ferragni in vacanza con gli amici in Grecia, sull’isola di Idra. Leone e Vittoria non sono con i Ferragnez ma in Sardegna con la nonna materna Marina di Guardo. “Sono impegnato per lavoro” ha specificato Federico Lucia e così i bimbi possono divertirsi al mare.