Ilary Blasi e Francesco Totti la separazione annunciata in un comunicato

Ilary Blasi e Francesco Totti annunciano il divorzio o almeno è quello che dovrebbe accadere secondo Dagospia, che torna all’attacco della coppia.

Il 21 febbraio 2022 l’Italia era stata scossa da una notizia che aveva del clamoroso: Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. Dagospia aveva lanciato un clamoroso scoop, che aveva poi spinto l’ex capitano della Roma a pubblicare delle storie polemiche, sottolineando la presenza di bambini e l’importanza del rispetto della privacy. Dal canto suo, invece, Ilary Blasi si era limitata a una storia in cui si mostrava a cena, serena, con la propria famiglia (Totti compreso). Ne è passato di tempo, quasi 5 mesi, nel corso dei quali è calato l’assoluto silenzio sulla vicenda. Tutto calmo fino all’11 luglio, quando Dagospia annuncia che stasera Ilary Blasi e Francesco Totti annunceranno a tutti la propria separazione consensuale. La coppia più amata d’Italia divorzia?

Ilary Blasi e Francesco Totti divorzio

Dagospia fa il punto della situazione, raccontando come lo scorso 5 febbraio 2022, nel corso di una gita al lago di Castel Gandolfo, ci sia stata l’ennesima lite tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Altro indizio di una situazione non idilliaca, si legge, è dato dall’assenza della moglie al compleanno del marito a settembre 2021. In seguito, intervistata da F, la celebre conduttrice ha spiegato: “Trovo molto sexy la libertà di poter scegliere, anche andarmene da un giorno all’altro. Con Francesco funziona tutto ma nella vita non si sa mai. Non voglio essere appesa a un uomo. Tutto può cambiare e io voglio essere indipendente”.

Ora i fan della coppia attendono con ansia la sera dell’11 luglio. Occhi puntati sui social di Ilary Blasi e Francesco Totti. I due sono sposati dal 2005 e hanno avuto tre figli. Il loro matrimonio è davvero giunto al capolinea?