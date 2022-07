Ilary Blasi giovane con Francesco Totti: la FOTO storia d’amore

Ilary Blasi e Francesco Totti a prescindere dalla separazione ufficializzata in un comunicato hanno fatto sognare con la loro storia d’amore. Com’erano da giovani

Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati insieme per 20 anni. Si sono conosciuti nel 2002 da giovani in un pub, quando grazie ad amici in comune il Capitano riuscì a conoscere la letterina che gli aveva rubato il cuore dalla tv. La bella Ilary aveva 21 anni ed era un po’ nervosa, aveva il timore di essere solo un passatempo, “una voglia” di un calciatore al l’apice della carriera. Totti aveva 26 anni ed era già il re di Roma: un anno prima aveva trascinato i giallorossi alla vittoria dello scudetto con Capello in panchina. La loro storia d’amore col tempo aveva superato i pregiudizi della futura conduttrice dell’Isola sul poter essere una storia velina-giocatore dalla breve durata e la fede laziale del signor Blasi.

Ilary Blasi Francesco Totti matrimonio e figli

Il flirt tra Totti e Ilary Blasi è stato ufficializzato già dopo le prime uscite, quando si frequentavano. Il capitano durante il derby del 10 marzo del 2002 le dedicó la storica maglietta Se Unica! Era tra le prime volte che la velina andava allo Stadio, il calcio non l’aveva mai appassionata, come era la una rarità che lo schivo attaccante davanti al mondo intero faceva una dedica così importante alla sua ragazza. Da quel giorno il fidanzamento ha appassionato milioni di italiani, non solo i tifosi della Roma. Per la coppia eventi, copertine patinate a Fregene, paparazzi sotto casa in città e perfino un marchio d’abbigliamento “Never without you”, fondato nel 2008. Totti e Ilary dopo tre anni di fidanzamento si sono sposati il 19 giugno del 2005 in diretta tv su Sky. La Blasi era già incinta di Christian al quarto mese di gravidanza e il matrimonio è stato celebrato nella Basilica dell’Ara Coeli.

L’ex letterina diventata conduttrice indossava uno splendido abito bianco romantico a sirena griffato Giorgio Armani, il capitano un classico thight. I festeggiamenti della cerimonia sono stati invece alla splendida location del Castello di Tor Crescenza. Totti e Ilary hanno tre figli: il primogenito Christian nato nel novembre 2005 ha oggi 17 anni e gioca nell’Under 17 della Roma. La secondogenita del Pupone Chanel è nata nel 2007 e oggi ha 15 anni di età. Capelli biondissimi e molto somigliante alla mamma è una studentessa del liceo americano della sua città ed è recentemente sparita da Tiktok. La piccola Isabel, Terza e ultima figlia della coppia, ha 6 anni di età, è del 2006 ed ha appena finito la prima elementare. Tra i momenti più intensi per Ilary e Totti, l’addio al calcio del capitano della Roma nel suo tempio dello Stadio Olimpico avvenuto il 28 maggio 2017 e raccontato con dovizia di particolari nella fiction Speravo de morì prima con Pietro Castellitto e Greta Scarano.

Ilary Blasi e Totti: il caso Corona e le voci del divorzio

Come tutte le favole anche la storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha avuto le sue interferenze dall’esterno. Quando l’ex letterina era incinta di Christian e il matrimonio era ad un passo dall’essere celebrato, mancava meno di un mese, Fabrizio Corona fece un servizio fotografico sul capitano e Flavia Vento che ipotizzava un tradimento del Pupone alla sua futura moglie. La stessa show girl dichiarò a di aver passato una notte con Totti. Voci smentite anche molti anni dopo, nel 2018 in uno storico momento televisivo in diretta al Grande Fratello Vip . Ilary Blasi era la conduttrice della teeza edizione del programma, Corona entrò per un chiarimento con la sua ex fidanzata dell’epoca Silvia Provvedi.

A fine collegamento è diventata cult e meme virale sui social la frase della prima donna del reality “Fabrizio il caciottaro sei te, ricorda cosa mi hai fatto 13 anni fa?…Lo show quando inizia e quando finisce lo decido io, buona Vita!”. Quest’anno le voci di crisi della coppia sono iniziate con gli auguri separati al compleanno della loro figlia Isabel e si sono acuite con l’articolo di Dagospia che parlava di una presunta furente litigata a Castel Gandolfo durante una gita di famiglia. Il giorno dopo si era parlato di divorzio e di una presunta relazione di Totti con Noemi Bocchi e di Ilary con Luca Marinelli. Entrambi, in particolare il Capitano su Instagram ha smentito categoricamente il tradimento e la separazione con sua moglie che mesi dopo aveva smentito la rottura a Verissimo. In queste ore è arrivato il comunicato sul divorzio della storica coppia.