Luca Marinelli chi è l’attore associato a Ilary Blasi

Luca Marinelli è al centro del gossip sulla presunta fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti: scopriamo chi è l’affermato l’attore romano.

Il suo nome è oggi al centro del gossip di queste ore, a causa della presunta rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che sarebbe stata causata anche, sempre secondo voci mai ufficiali, da una frequentazione tra lui e la nota conduttrice televisiva: stiamo parlando di Luca Marinelli, uno dei volti di punta del nuovo cinema italiano, abbastanza famoso ormai anche fuori dai confini nazionali.

Ma oltre alle trame scandalistiche, chi è il pluripremiato interprete romano che si è insidiato tra una delle coppie più pop del panorama italiano? Scopriamo di più su Luca Marinelli.

Chi è Luca Marinelli

Nato a Roma nel 1984, Luca Marinelli ha iniziato a studiare recitazione nel 2003, appena maggioenne, e sei anni dopo si è diplomato nella prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica della capitale, iniziando presto a lavorare in tv. Il primo grande successo cinematografico, però, arriva già nel 2010, quando intepreta il protagonista maschile de La solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo, accanto ad Alba Rohrwacher.

Pochi anni dopo, la conferma del suo talento arriva grazie al ruolo in Tutti i santi giorni di Paolo Virzì, che gli vale le prime candidatura ai Nastri d’Argento, David di Donatello e Globo d’Oro. Il primo premio arriva però nel 2015 a Venezia per la sua interpretazione nell’acclamato Non essere cattivo di Claudio Caligari. Nello stesso anno, al successo di critica affianca anche quello di pubblico, recitando nella partre del cattivo nel film supereroistico di Gabriele Mainetti Lo chiamavano Jeeg Robot, assieme a Claudio Santamaria: per questo ruolo, viene premiato con il David di Donatello, il Nastro d’Argento e il Globo d’Oro.

Nel 2017, mentre presta il volto al celebre cantautore genovese Fabrizio De André nella serie Fabrizio De André – Principe Libero, Luca Marinelli prende parte alla prima produzione internazionale con la serie di Danny Boyle Trust, interpretando un killer dalla ‘ndrangheta. È l’inizio di un percorso che lo porta a diventare attivo anche all’estero, come dimostra il ruolo nel film d’azione The Old Guard, in cui recita accanto a Charlize Theron e che in Italia è stato distribuito da Netflix.

Allo stesso tempo, però, l’attore romano continua a confermare il suo talento con quoli difficili che attirano l’interesse della critica, e così nel 2019 si aggiudica la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile al Festival di Venezia, grazie alla parte da protagonista in Martin Eden di Piero Marcello.

Sempre in ambito di film pop, Luca Marinelli è celebre anche per essere stato scelto dai Manetti Bros. per recitare in Diabolik (2021), rivestendo la parte del celebre ladro dei fumetti firmati dalle sorelle Giussani, recitando accanto a Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

Luca Marinelli: vita privata

Fino alle indiscrezioni, lanciate già lo scorso febbraio dal Corriere della Sera, che lo vedevano frequentare Ilary Blasi, Luca Marinelli è sempre stato considerato legato unicamente alla collega tedesca Alissa Jung, conosciuta sul set della fiction del 2012 Maria di Nazareth, e oggi sua moglie.