Totti e Noemi foto: Chi anticipa la paparazzata

Fotocronaca verità così apparirà mercoledì su Chi il titolo delle foto esclusive di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Sul web impazza la ricerca delle foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi e Chi, anticipando la copertina di mercoledì, ha soddisfatto la richiesta dell’utente. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, come postato sul profilo Instagram ufficiale, uscirà con in prima pagina uno scatto di Noemi in tutto il suo fisico statuario. La Bocchi appare bionda, alta e magra, nei lineamenti molto simili alla bellezza stratosferica di Ilary Blasi che invece appare in primo piano separata da uno squarcio da quello che secondo indiscrezioni è il suo ex marito Francesco Totti.

In attesa del comunicato stampa sulla separazione di Totti e Ilary arrivato in forma separata alle 21, Chi già titola “la colpa è nel mezzo” pubblicando la fotocronaca verità di quella che per il settimanale è la frequentazione del Capitano con la sua presunta nuova compagna. In alto a destra appare Noemi con una minigonna di jeans e una camicia bianca, ha con sé una valigia ma secondo il settimanale non è la sua, è quella di sua figlia che andrà a dormire da un’amichetta. Dopo un po’ di tempo, intorno alle 20.30 di quella presunta notte galeotta, arriverà Totti in Smart insieme ad un amico e uscirà intorno alle 2.30.

Se queste sono le foto di Noemi e Totti pubblicate da Chi con tanto di fisico della bionda presunta fiamma del Pupone, circolano anche altre indiscrezioni. Questa supposta frequentazione sarebbe scaturita dalla scoperta da parte del Capitano di messaggi compromettenti scambiati tra Ilary Blasi e un giovane aitante ragazzo. Ripetiamo, a prescindere dal comunicato che ha ufficializzato che Ilary e Totti si separano non è stato specificato che il motivo della rottura è Noemi Bocchi.