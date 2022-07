Totti Noemi Bocchi parla l’ex marito: profezia?

Totti e Ilary Blasi sono arrivati al capolinea della storia d’amore: interessanti sono le parole del marito di Noemi Bocchi a riguardo.

Se n’era parlato con insistenza qualche mese fa, ora la notizia dell’imminente separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi torna a dominare le pagine del gossip. La bomba è stata lanciata da Dagospia e col ritorno della notizia della fine del matrimonio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei famosi, si torna anche a parlare di Noemi Bocchi, la donna che secondo i rumors sarebbe stata la causa della fine del matrimonio di Totti.

Al tempo dell’uscita della notizia, a febbraio, si era parlato della storia tra l’ex calciatore campione del mondo e Noemi Bocchi. La notizia della separazione con Ilary era stata poi smentita da Totti stesso e si erano abbassati i riflettori anche sulla possibile fiamma del pupone. Ora però che la separazione è stata ufficializzata con un comunicato, torna in mente Noemi Bocchi e torna d’attualità anche un’intervista rilasciata al tempo dall’ex marito della donna: Mario Caucci.

Totti e le parole di Mario Caucci

All’epoca l’ex marito di Noemi Bocchi aveva rivelato di non essere sorpreso delle voci sull’ex moglie, considerando il suo comportamento disinvolto. Caucci aveva dichiarato che se quella liaison fosse stata vera, Francesco Totti avrebbe avuto tutta la sua comprensione, non nascondendo dunque il risentimento verso la sua ex compagna.

Caucci aveva anche detto comunque che, fino al momento in cui è uscita la notizia sui siti web, non aveva avuto alcun sospetto di una eventuale relazione tra l’ex numero 10 della Roma e quella che era stata sua moglie fino a qualche tempo prima. Caucci e Noemi si erano infatti separati qualche mese prima dell’intervista dopo dieci anni di matrimonio ed è quindi possibile che, se la notizia venisse confermata, Noemi abbia cominciato a frequentare Totti quando era ancora sposata.

Chi è Noemi Bocchi

Noemi Bocchi è una donna di 34 anni circa, originaria di Roma e laureata in Economia Aziendale e Bancaria presso l’Università LUMSA della Capitale. Di lavoro fa la designer floreale e a quanto si legge in rete avrebbe conosciuto Totti sul campo di padel, grande passione condivisa da entrambi.

Noemi Bocchi ha avuto due figli con Mario Caucci: uno di otto e l’altro di undici anni. In molti sul web hanno sottolineato l’incredibile somiglianza con Ilary Blasi. Al tempo Totti ha smentito la notizia del flirt, confermando la solidità del matrimonio con sua moglie, ma ora che si parla nuovamente di crisi chissà se il pupone farà luce sulla vicenda.