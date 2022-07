Ilary Blasi esce allo scoperto su Instagram dopo separazione

Ilary Blasi esce allo scoperto pubblicando le sue prime storie Instagram dopo la notizia della separazione: le dolci storie della conduttrice.

A quasi 24 ore dal comunicato all’Ansa che ha certificato l’imminente separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi è tornata a farsi viva sui social. In molti attendevano febbrilmente delle dichiarazioni o dei cenni di vita da due sposi in rottura, ormai protagonisti assoluti del gossip. Mentre da Totti non sono ancora arrivate dichiarazioni oltre quelle all’Ansa, Ilary ha rotto il ghiaccio, pubblicando una serie di foto su Instagram.

Chi si aspettava però delle spiegazioni o dei chiarimenti, è destinato a rimanerne deluso. D’altronde, Ilary ha sottolineato di voler lasciare da parte le motivazioni della separazione e ogni discorso a riguardo e infatti nelle sue storie Instagram non c’è alcun accenno alla vicenda, ma solo forse il messaggio che la vita va avanti, nonostante la scelta dolorosa che ha dovuto compiere insieme a quello che sta per diventare il suo ex marito.

Ilary Blasi: le storie dopo la separazione

Ilary Blasi ha pubblicato una foto di sé seduta su una valigia, con alle spalle un aereo in outfit sportivo, ciabatte e calzini verdi griffate Chanel. Un viaggio per mettersi alle spalle le turbolenze delle ultime ore e per ritrovare un po’ di serenità, perché all’orizzonte ci sono giorni molto caldi? Forse, si. Chi ha annunciato che pubblicherà le foto di Noemi Bocchi e Totti, oltre ad aver fatto cenno al “giovane aitante” per cui l’ex Letterina avrebbe perso la testa e dunque potremo immaginare che ci sarà un’ulteriore tempesta mediatica su di lei.

In attesa di conoscere l’identità di questo presunto amante misterioso (si è perfino fatto il nome, una suggestione social, di Alessio La Padula) riceviamo delle prime notizie da Ilary Blasi dopo la separazione. La donna è partita, dunque, con tutta probabilità con i figli, visto che in una foto s’intravedono di spalle quelli che dovrebbero essere Isabel, Chanel e Cristian. La meta è ignota, anche se la compagnia aerea farebbe pensare a un viaggio in Etiopia o comunque in Africa. Nella prima foto si vede un aereo della Ethiopian Airlines, ma comunque non c’è alcuna geolocalizzazione che specifica dove sono andati Ilary e figli.

La conduttrice dell’Isola dei famosi esce allo scoperto su Instagram dunque e lo fa lanciando un segnale importante: la famiglia resta la sua priorità, i figli sono al primo posto. Ora vedremo quando arriveranno, e se arriveranno, i primi scatti social da parte di Francesco Totti.