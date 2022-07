Better Call 6 prima parte si è conclusa il 24 maggio. Dopo sette puntate siamo arrivati al gran finale a sorpresa, che ha sconvolto i fan.

Dal 12 luglio 2022 è disponibile su Netflix un nuovo episodio di Better Call 6, ultima stagione dello spin-off di Breaking Bad. Il titolo è Point and Shoot, tradotto in italiano con Punti e premi. Prima di vederla, però, si consiglia di fare un ripasso relativo all’ultimo finale mandato in onda sulla piattaforma streaming.

Better Call Saul 6 come finisce prima parte

Dopo essere tornato negli Stati Uniti, avendo ottenuto le informazioni che voleva, Lalo Salamanca è pronto a sorvegliare la lavanderia Brillante attraverso le fogne di Albuquerque. Nessuno riesce a vederlo ma lui può studiare attentamente la copertura creata da Fring per il suo nuovo laboratorio di metanfetamina, i cui lavori sono stati lasciati incompiuti.

Howard è invece finalmente pronto per l’udienza sul caso Sandpiper. In ufficio vi sono tutti i rappresentanti, dalla HHM alla Davis & Main, fino agli avvocati della controparte, ovvero Schweikart & Cokely. Dinanzi a loro il giudice nominato. Questi ha un aspetto decisamente famigliare per Howard, dal momento che l’uomo ha visto delle foto in cui Jimmy consegna una misteriosa busta (contenente presumibilmente del denaro) a un uomo dalle stesse caratteristiche fisiche.

Peccato che faccia tutto parte del piano di Saul Goodman e di Kim, che in extremis riescono a rigirare la scena, così da aggiungere un dettaglio cruciale, ovvero il braccio fasciato del giudice. Non vi è mai stata alcuna tangente da 20mila dollari consegnata al giudice Casimiro, ma Howard si rende protagonista di una scenata, ovviamente.

La situazione è però ancora più complessa. Non solo il caso è ora in favore di Schweikart & Cokely, che fanno un’offerta minima, sapendo d’avere la situazione in pugno, ma Howard deve difendersi anche da accuse di droga, nuovamente. L’investigatore privato assoldato era in realtà un attore pagato da Jimmy. Sulle foto da lui consegnate, prontamente sparite dall’ufficio, vi era una sostanza che ha fatto dilatare le pupille di Howard. Questi capisce cos’è accaduto ed è più furioso che mai e pronto a ottenere giustizia.

Better Call 6 Lalo Salamanca: cosa succede

Lalo registra un video mentre è nelle fognature. Un filmato che intende mandare a Don Eladio, nel quale afferma d’essere ovviamente vivo e d’aver scoperto il covo nascosto di Gus Fring, che progetta di guadagnare alle spalle del cartello. L’uomo commette apparentemente un errore. Chiama suo zio Hector e gli dice che quella sera stessa andrà all’attacco. Immagina però come “l’uomo del pollo” controlli la linea, e così mette in moto la sicurezza. Mike passa al contrattacco e mette Gus sotto sorveglianza. Tutti pensano a un attacco diretto a lui. Al laboratorio restano in pochi ma soprattutto nessuno controlla più l’appartamento di Jimmy e Kim.

È qui che si presenta un furente Howard. Rinfaccia tutto alla coppia, sottolineando come Chuck avesse perfettamente ragione su Jimmy, che ormai è quasi del tutto trasformato in Saul Goodman. Si dice deluso da Kim ma di colpo viene interrotto dall’arrivo di una figura misteriosa. La sua presenza gela il sangue nelle vene di Jimmy, che pensava Lalo Salamanca fosse morto. Kim sapeva fosse ancora in vita, grazie a Mike, ma aveva ricevuto garanzie in merito alla loro sicurezza. L’uomo ha un favore da chiedere ma prima tira fuori la pistola e uccide a sangue freddo un impotente Howard.