Alex Nuccetelli replica “Ilary con Totti perché me lo deve”

Alex Nuccetelli torna a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e rivendica il proprio ruolo nel loro matrimonio.

È al centro della la scena Alex Nuccetelli, persona molto vicina a Totti e Ilary, che in questi giorni sta parlando molto della fine del loro matrimonio. Anche troppo sta dicendo per Melory Blasi, che su Instagram ha attaccato il pr, che però va avanti per la sua strada e continua a sviscerare dettagli sulla separazione tra Totti e Ilary e sulla loro vita insieme.

Sulle colonne del Corriere della Sera, Nuccetelli ha parlato della vicenda, rivendicando il proprio ruolo nell’aver fatto conoscere Ilary e Totti. Un ruolo che secondo molti avrebbe avuto anche nel presentare all’ex capitano della Roma la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, ma che il body builder smentisce con forza.

Alex Nuccetelli risponde a Melory Blasi

Con la sua intervista al Corriere della sera, l’amico di Totti ha avuto modo di rispondere alle critiche mosse da Melory Blasi, sorella minore di Ilary. Su Instagram infatti la donna aveva scritto che certi amici avrebbero fatto meglio a non parlare, riferendosi proprio a Nuccetelli, che al Messaggero aveva raccontato che entrambi i futuri ex coniugi avevano già altre storie e che hanno ritardato l’annuncio della separazione proprio per sistemare al meglio le cose.

Nella sua nuova intervista, l’organizzatore di serate romane ha avuto modo di replicare a Melory, dicendosi dispiaciuto dell’attacco, ma ribadendo il fatto che se Ilary ha avuto modo di conoscere e fidanzarsi con Totti, è solo merito suo. Alex ha ammesso di aver penato molto per sistemarli e che, essendoci riuscito, ha cambiato completamente la vita dell’ex Letterina di Passaparola.

Da lì poi la storia nota a tutti: l’ex calciatore che vede la letterina in televisione, ne rimane folgorato e pronuncia la famosa frase “Io questa me la sposo”. L’iniziale riluttanza di Ilary, la perseveranza di Totti e poi il grande amore. Questa la storia dietro cui, stando alle sue dichiarazioni, c’è Alex Nuccetelli, cupido dei due amanti e ora dilapidatore dei loro segreti.

Alex Nuccetelli: dopo Ilary ha “sistemato” anche Noemi Bocchi?

Un ruolo simile a quello recitato nella liaison tra Totti e Ilary è stato affibbiato a Nuccetelli anche per ciò che riguarda Noemi Bocchi. Sempre in questa intervista al Corriere della Sera, però, il pr ha rivelato che non è stato lui a farli conoscere. Stando a quanto racconta, Totti e Noemi si sono conosciuti a un torneo di padel, poi Alex li ha visti insieme a una serata da lui organizzata in un famoso locale della Capitale: Profumo spazio sensoriale.

Nuccetelli ribadisce di non aver avuto alcun ruolo attivo nella relazione tra il Capitano e la Bocchi. Discorso diverso per ciò che riguarda Ilary Blasi, che stando alle parole dell’amico dell’ex capitano, deve la sua notorietà proprio a lui, che le ha cambiato la vita facendolo mettere con Francesco Totti.