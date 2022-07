Totti Ilary Blasi? È di Nuccetelli primo matrimonio in tv

Totti Ilary Blasi il loro matrimonio non è stato il primo trasmesso in televisione: prima c’è stato Alex Nuccetelli, proprio colui che ha portato alle nozze tra l’ex calciatore e la showgirl.

Accanto a Ilary Blasi e Francesco Totti si sta prendendo la scena Alex Nuccetteli, personaggio molto vicino ai due, che sarebbe stato addirittura il fautore del loro amore e delle nozze. Il pr romano ha ribadito in un’intervista al Corriere della Sera il suo ruolo decisivo nella liaison, non risparmiando frecciatine a Ilary, la cui vita sarebbe cambiata proprio grazie a lui e all’avergli fatto conoscere il campione del mondo.

Alex Nuccetelli ha quindi recitato un ruolo di primo piano in quello che è stato uno dei matrimoni più famose e seguiti d’Italia. Al tempo le nozze di Totti e Ilary hanno avuto una risonanza incredibile, con addirittura la trasmissione televisiva a tenere incollati tantissimi spettatori e fan della coppia. Una risonanza che ha avuto tempi prima proprio Alex Nuccetelli, precursore del matrimonio in diretta con le sue nozze con Antonella Mosetti.

Totti Ilary Blasi: Alex Nuccetelli prima di loro

Correva l’anno 1995 quando Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli sono convolati a nozze davanti all’occhio curioso di tutta Italia. I due hanno avuto una storia lunga 8 anni e hanno coronato il loro amore col matrimonio in diretta televisiva (di cui è anche disponibile su Mediaset Infinity uno speciale in cui la showgirl ne parla a distanza di anni), sfruttando anche l’enorme notorietà della showgirl. All’epoca la Mosetti aveva appena 20 anni e veniva dal grande successo di Non è la Rai. I due si sono sposati il 25 luglio 1995, presso la Chiesa Sant’Anselmo all’Aventino, nella Capitale. Dal loro amore, poi, è nata la figlia Asia, che insieme alla madre ha preso parte al Grande Fratello Vip.

Nonostante la fine del matrimonio, i rapporti tra Antonella e Alex sono rimasti molto buoni. Di recente, i due hanno rievocato i tempi insieme, scambiandosi parole al miele. L’ex starlette di Non è la Rai ha rievocato su Instagram il primo grande amore della sua vita, con cui ha avuto Asia, rimarcando che dopo di lui non c’è stato nulla. Puntuale la risposta di Alex, che ha ricordato come quel giorno di luglio ha sposato la donna più bella d’Italia, sia fuori che dentro.

Antonella Mosetti: gli amori dopo Alex Nuccetelli

Quel messaggio d’amore verso Alex cela anche delle stoccate pesanti a tutti gli uomini che sono arrivati dopo di lui. La Mosetti ha avuto infatti una lunga storia con Aldo Montano, dal 2007 al 2012, dopo di ché ha vissuto brevi flirt con il cantautore Salvatore Gabriel Valerio e col pr campano Gennaro Salerno. Storie che non hanno avuto una lunga parabola, a differenza di quella con l’ex schermidore olimpico.

Antonella Mosetti e Aldo Montano hanno vissuto una storia intensa, hanno anche provato a mettere su famiglia, senza però riuscirci anche perché la donna ha perso due figli. Dopo la rottura i rapporti tra i due non sono rimasti buonissimi, come testimoniano le stoccate che sono arrivate nel corso degli anni.