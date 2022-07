Resident Evil come finisce la serie Netflix

La prima stagione di Resident Evil, nuova serie TV Netflix, si è conclusa dopo appena 8 episodi. Come finisce lo show?

Sono tante le domande che richiedono risposta, giunti al settimo e penultimo episodio di Resident Evil. Ecco cosa accade nel season finale della serie Netflix, in streaming da giovedì 14 giugno. Una produzione liberamente ispirata al celebre videogioco della Capcom, che ha già spinto allo sviluppo di svariati film in passato. Nessuno potrà mai sostituire Alice, interpretata da Milla Jovovich, ma Netflix prova a proporre una storia differente, analizzando maggiormente com’è divenuto il mondo dopo la diffusione del T-Virus.

Resident Evil come finisce prima stagione

Due le linee temporali nella serie TV Resident Evil di Netflix. La prima ambientata nel 2022, con Jade e sua sorella molto giovani e appena trasferitesi a New Raccoon City, a causa del lavoro del padre. La seconda è invece ambientata nel 2036, con la protagonista alle prese con un mondo che al considera carne da macello. Sono rimasti in vita poco più di 15 milioni di esseri umani, mentre i mostri sono più di 6 miliardi. La Terra appartiene a loro, ormai.

Resident Evil finale spiegato

L’ultimo episodio della serie di Resident Evil ruota intorno al confronto tra Billie e Jade, nella timeline del 2036. Nel passato, invece, le due gemelle provano a scappare dalla Umbrella. Vediamo la giovane Billie presa dalla crudele azienda, mentre Jade viene aiutata da Simon a fare irruzione nell’edificio. Riescono a raggiungere la gemella, che sta male anche se non ha ancora iniziato il processo di mutazione. Il delirio la prende e morde Simon. Evelyn, sofferente, gli spara per evitargli una fine peggiore.

Albert e Bert creano una bomba e il primo si sacrifica, restando con l’ordigno per farlo detonare. Offre una chance di salvezza agli altri. Anche Evelyn si dà alla fuga, ma la bomba lascia libero il suo progetto segreto, ovvero un William Birkin in versione mutata. Nel 2036, invece, vediamo Billie rapire Bea e sparare a Jade, lasciandola alle spalle, credendola morta. C’è qualcosa di speciale in Bea, dal momento che l’alligatore mutante non la attacca. Il suo sangue sarà la soluzione per riuscire a tenere a bada la sua malattia.

Resident Evil: cosa succede a Jade

Sua sorella Billie le spara allo stomaco nel 2036. La ritiene ormai morta e rapisce sua figlia, Bea. Tutto lascia pensare che la ragazza sopravviva. La sua storyline non può concludersi così. Vi è ancora tanto da mostrare in merito alle due gemelle. Se la serie dovesse essere rinnovata, la vedremo di certo in azione per recuperare sua figlia.

Nel 20222, invece, le ultime scene mostrano le sorelle in fuga in auto con Bert. Vanno via dalla città, con Jade che tiene con sé il biglietto che Albert le ha dato. Vi è scritto di chiedere aiuto ad Ada Wong in Giappone.

Resident Evil Bea: cosa sappiamo

Non sappiamo chi sia il padre di Bea, la figlia di Jade mostrata nel futuro. Di certo non è Arjun, così come Simon. La morte di quest’ultimo nel 2022 lo elimina dalla lista dei candidati. Vi è qualcosa di speciale in lei, è chiaro. L’alligatore mutante non solo non la attacca ma diventa anche docile, lasciandosi accarezzare. Il sangue di Jade scorre nelle sue vene e tanto basta a Billie per sopravvivere. Il suo piano iniziale era rapire la sorella ma gestire una bambina è cosa ben più facile.

Resident Evil: chi muore

Diamo uno sguardo al destino di tutti gli altri personaggi della serie. Albert Wesker si è sacrificato, morendo in un’esplosione per consentire a Bert, suo clone, di scappare con le sue figlie. Le ragazze devono aver iniziato a chiamare lui papà, considerando come nel 2036 Billie parli della morte del padre in questo tempo. Chiaro faccia riferimento al clone, visto che il vero Albert è morto molti anni prima.

Il destino di Arjun viene lasciato in sospeso. L’alligatore mutante rovescia la zattera e lui viene gravemente ferito. Jade deve lasciarlo sulla spiaggia, così da cercare Bea. Evelyn invece è viva al termine della linea temporale del 2022. Spara in testa a suo figlio Simon dopo il morso di Billie. Nel futuro, invece, la vediamo per l’ultima volta sotto il controllo mentale della vera villain della serie. Il suo destino non è chiaro. Si può presumere, però, che sopravviva.