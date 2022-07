Sean Brocca chi è Shon ex di Ilary Blasi sosia di Totti

Sean Brocca chi è il modello nordico Shon, protagonista delle presunte notti focose di Ilary Blasi, la somiglianza con Totti si nota!

Mentre il futuro sentimentale di Ilary Blasi è incerto dopo l’annuncio della separazione con Francesco Totti, il passato dell’ex letterina è diventato oggetto di un’analisi e uno studio molto approfondito. In particolare è Alberto Dandolo su Oggi a raccontare le notti ruggenti vissute da Ilary Blasi nella sua gioventù a Milano. Al tempo si stava affacciando sul mondo dello spettacolo, ottenendo risonanza come letterina a Passaparola, e pare frequentasse assiduamente le discoteche milanese, vivendo lì queste nottate ruggenti.

Protagonisti di queste serate focose insieme alla conduttrice dell’Isola dei famosi la collega letterina Alessia Fabiani e il modello di origini nordiche Shon, il più bello e dannato dell’epoca, stando ai racconti, che corrisponde all’ex fidanzato di Ilary Sean Brocca.

Sean Brocca chi è e che fine ha fatto

L’amore tra Ilary e Sean Brocca risalirebbe a quel periodo pre Francesco Totti, quando la showgirl si stava affacciando su quel mondo pieno di fama e di notorietà. La storia è raccontata da Fabrizio Corona nel suo libro Non mi avete fatto niente: Sean Brocca era un caro amico del re dei paparazzi e la futura Letterina s’innamorò di lui. Siamo nei primissimi anni 2000, la Pupona non era ancora una show girl di Passaparola, ma era impegnata nei provini per diventarlo.

Ad ogni modo, la conduttrice televisiva si sarebbe invaghita di Sean Brocca, di origini veneziane e tra i due c’è stata una relazione, durata però pochissimo. Prima del racconto di Fabrizio Corona, nessuno sapeva dell’esistenza di questo uomo, tanto che nell’immaginario collettivo, come unico amore della vita di Ilary Blasi c’è stato Francesco Totti.

Prima di Totti pare ci fosse stato Shon, personaggio che si è allontanato da quel mondo patinato anni 2000. Bello, biondo e palestrato Brocca era un modello molto affermato nel giro del glamour milanese. Aveva circa vent’anni quando avrebbe conosciuto la conduttrice. Il re dei paparazzi scrive che i due prima dell’avvento del Capitano erano fidanzati. Sean Brocca oggi ha circa 40 anni è sposato e ha una splendida figlia di circa 3 anni. Non fa più moda come indossatore ma è presidente di una società che si occupa tra le varie di organizzazione di eventi.

Il nome di Sean Brocca uscito dunque fuori con Corona e ora torna a fare la sua comparsa con l’articolo di Dandolo, che parla di un certo Shon, biondo modello nordico, compagno di serate di Ilary a Milano. Oltre alla presunta breve e focosa fidanzamento con la futura ex moglie di Francesco Totti, non sappiamo nulla fronte gossip di quest’uomo avrebbe conquistato una splendida 18enne diventata oggi la regina della tv.