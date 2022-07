Carlo e Camilla amore senza età: svelato il nomignolo nell’intimità

Carlo e Camilla hanno gli anni che hanno ma il loro amore resta intatto: a dimostrarlo Carlo svelando un nomignolo nel giorno del compleanno

Camilla Shand, nota alle cronache rosa con il cognome dell’ex marito Parker Bowles, oggi con il nomignolo svelato che il suo Carlo usa nell’intimità ha rubato la scena alle dive della Royal Family. Nel giorno del suo settantacinquesimo compleanno ha segnato un evento storico, per la prima volta su Instagram sul profilo ufficiale @clarencehouse è apparsa una foto pubblica per gli auguri del suo compleanno. Già durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, la Queen aveva sdoganato la relazione tra la Shand e suo figlio e in queste ore è arrivata anche la conferma social: Camilla è la futura regina consorte.

Carlo e Camilla stanno praticamente insieme da sempre, ufficialmente sono una coppia da 25 anni che vive serenamente sposata a Londra nella casa reale Clarence House, ma come tutti sanno, non solo i tabloid inglesi, la loro relazione è nata molto prima. La Duchessa di Cornovaglia è entrata nel cuore del suo marito royal negli anni Settanta quando lui 23 e lei 25 anni si sono scambiati il primo sguardo ad una partita di polo. La loro storia d’amore è resistita al tempo, al gossip e ai reciproci matrimoni e alle imposizioni reali. Un sentimento forte, oggi forte più di prima. Carlo ha 73 anni di età, Camilla ne ha compiuti oggi 75. Cosa ci fa pensare che il sentimento che lega il Principe e la Duchessa sia ancora così forte? La risposta è arrivata dal futuro re d’Inghilterra (stando all’ordine dinastico).

Carlo e Camilla: significato del nomignolo

In occasione del compleanno della Shand, Carlo si è lasciato andare ad un momento molto intenso e inaspettato per i rigidi costumi della Royal Family. La coppia era impegnata in una visita ufficiale al British Museum in occasione della serata di gala organizzata dalla British Asian Trust fondata dal Principe di Galles vent’anni fa con l’obiettivo di tutelare l’Asia Meridionale nella lotta alla fame, alla misoginia e ai problemi che il territorio infligge alla popolazione. Salito sul palco allestito per l’occasione, Carlo ha stupito tutti svelando il nomignolo che nell’intimità usa per chiamare Camilla davanti a oltre 300 persone: “Mehbooba”. Letteralmente questo tenero vezzeggiativo viene tradotto in italiano con “Il mio amore” e la lingua è il pakistano, nello specifico l’urdu.

In realtà è probabile che il Principe di Galles, come detto molto legato alla campagna di sensibilizzazione benefica per l’Asia Meridionale, ha voluto tradurre nella lingua del Pakistan il modo in cui chiama Camilla nella loro sfera privata: la mia amata.