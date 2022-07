Jennifer Lopez e Ben Affleck matrimonio: sposi Vegas style!

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. Questa la rivelazione di TMZ che ha spiegato come la coppia ha scelto un matrimonio davvero particolare, come una coppia di ragazzini

Il matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck è realtà. La cantante attrice e l’attore si sono sposati a Las Vegas come una coppia di ragazzini come nei più classici dei film o telefilm. Secondo i documenti del tribunale, ottenuti da TMZ, la coppia ha ottenuto una licenza di matrimonio nella Contea di Clark, Nevada, che è stata ritirata e processata sabato 16 luglio. È a nome di entrambi, per di più con i loro nomi legali… Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez. Una fonte collegata a Bennifer dice a TMZ che i due si sono effettivamente sposati e che la licenza è il segnale che ora sono marito e moglie. TMZ ha riportato la notizia all’inizio di quest’anno, J Lo è stata avvistata con un anello di fidanzamento mentre faceva shopping di mobili con la sua bambina di 14 anni, Emme.

Poco dopo, Jennifer ha condiviso la notizia con i suoi fan attraverso un videomessaggio sulla sua newsletter, con gli occhi pieni di lacrime e dicendo semplicemente “Sei perfetto”, prima che si potesse intravedere il suo bellissimo anello di diamanti verdi. Ben e Jen si sono fidanzati alla fine del 2002, ma si sono lasciati nel 2004 prima di sposarsi. Entrambi hanno avuto relazioni separate, tra cui matrimoni e figli, ma gli ex si sono riuniti quasi un anno fa… e da allora sono apparentemente inseparabili. I segnali di unirsi in matrimonio ci sono sempre stati: come abbiamo riferito, hanno cercato casa insieme, spesso portando con sé i loro figli, e hanno segnalato che stavano puntando a una situazione di famiglia mista. Nonostante alcuni affari immobiliari siano falliti, la coppia sembra essersi stabilita in una proprietà a Beverly Hills.

Il mese scorso l’auto di Jennifer Lopez è stata avvistata in un’enorme tenuta a Beverly Hills. Fuori dalla tenuta c’erano anche 4 camion per il trasloco, oltre a quelli presenti nelle attuali case di Ben e Jen nell’area di Los Angeles. La casa non era in vendita – si dice che l’abbia comprata per circa 60 milioni di dollari. In precedenza era di proprietà di Danny DeVito e Rhea Perlman. Ora si stanno trasferendo come marito e moglie.