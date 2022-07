Sotto il sole di Amalfi Andrea Occhipinti chi è ha moglie e figli?

Andrea Occhipinti è uno dei volti nuovi di Sotto il sole di Amalfi. Interpreta Roberto, padre di Vincenzo, già conosciuto in Sotto il sole di Riccione.

Chi è Andrea Occhipinti? Nel sequel su Netflix, Sotto il sole di Amalfi, lo vediamo interpretare una parte complicata, essendo decisamente invisa al pubblico. Si tratta di Roberto, che è il padre di Vincenzo, del tutto assente nella sua vita negli ultimi 10 anni. La sua presenza genera attriti enormi tra Irene e Lucio, ovvero Isabella Ferrari e Luca Ward. L’atteggiamento di Roberto è snervante, quasi volesse recuperare il tempo perso semplicemente apparendo dal nulla.

Andrea Occhipinti chi è

Nato a Roma il 12 settembre 1957, Andrea Occhipinti è un noto attore e produttore cinematografico. Il suo cognome non può che essere legato alla celebre Lucky Red, società italiana di produzione e distribuzione, di cui è fondatore. Una sua creatura venuta alla luce grazie alla collaborazione di Kermit Smith nel 1987. In Italia ha distribuito veri e propri capolavori. Titoli di registi del calibro di Ang Lee, Lars von Trier, Gus van Sant, Park Chan-wook, Paolo Sorrentino, Danny Boyle, Hayao Miyazaki e molti altri.

Nel corso della sua carriera, ricca di successi, ha ottenuto tre David di Donatello. Uno speciale e due come miglior produttore per Sulla mia pelle e Freaks Out. Spazio in bacheca anche per un Nastro d’argento, tra gli altri premi, per Il divo. Nonostante sia un celebre imprenditore, non ha mai abbandonato la sua prima passione: la recitazione. Negli anni ’80 ha mosso i primi passi tra televisione e cinema. Ha recitato in film come La settimana al mar sul grande schermo, suo primo, ma anche Miranda di Tinto brass, La famiglia di Ettore Scola, e Paoslini, un delitto italiano.

Andrea Occhipinti famiglia

Andrea Occhipinti è una persona molto riservata. Tiene particolarmente alla propria privacy. Una vera impresa, quella di riuscire a tutelare la propria sfera privata, considerando la sua esposizione. Qualche anno fa, forse per evitare di ritrovarsi al centro di news di gossip, ha deciso di fare coming out pubblicamente. Era il 2007. Non sappiamo se sia impegnato in una relazione al momento. Ciò che è certo è che non ha una moglie, cosa che il pubblico continua a chiedersi sul web, e non ha mai avuto figli.