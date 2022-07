New entry in Sotto il sole di Amalfi Nicolas Maupas nei panni di Hans. Biondo e bad boy lo riconosci? L’hai già visto in serie cult con la fidanzata

Chi è Nicolas Maupas? II giovane attore interpreta Hans nel nuovo film Netflix Sotto il sole di Amalfi, sequel della commedia romantica dal titolo Sotto il sole di Riccione. Biondo con un look da bad boy si discosta molto dai personaggi interpretati finora. Lo hai riconosciuto?

La chance sulla piattaforma streaming non rappresenta di certo la sua prima esperienza attoriale. Nonostante sia molto giovane, infatti, ha già preso parte a svariate produzioni, soprattutto in onda sulla Rai.

Nicolas Maupas chi è

Nato a Milano nel 1999, Nicolas Maupas ha origini francesi da parte di suo padre. Parla fluentemente tre lingue, italiano, inglese e francese, e frequenta attualmente l’Accademia 09 di Milano, seguendo corsi di recitazione e doppiaggio. Il pubblico televisivo ha avuto modo di conoscerlo grazie al successo di Mare fuori, fiction Rai nella quale interpreta Filippo, detto ‘o Chiattillo. Si tratta di uno dei ragazzi rinchiusi nel carcere minorile di Napoli.

Il suo percorso ha avuto inizio così, nel 2019. Nel 2020 è entrato a far parte del cast di Nudes, produzione Rai che lo ha visto nei panni di Vittorio, in una storia sul tema del revenge porn. La sua interpretazione più importante è forse quella sul set di Un Professore, fiction con protagonista Alessandro Gassmann. Stavolta ha avuto un ruolo cruciale, quello di Simone, ovvero il figlio del prof di filosofia al centro della trama.

Nicolas Maupas fidanzata

Quando i riflettori non si erano ancora accesi su di lui, era fidanzato con Ludovica Coscione, altra giovane attrice emergente. Nata a Napoli, dove si effettuano le riprese di Mare Fuori, che forse ha dato loro la chance di conoscersi in qualche modo, è stata apprezzata dal pubblico in fiction come Non dirlo al mio capo, Che Dio ci aiuti e Il paradiso delle signore. Come spiegato da Nicolas a Vanity Fair ad aprile 2021, i due non stanno più insieme. Ad oggi pare che il giovane attore sia single.