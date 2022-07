Jennifer Lopez svela l’abito da sposa e in quale film lo ha indossato FOTO

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas. Alla fine è successo, i Bennifer sono marito e moglie, per la gioia dei fan.

Un semplice volo a Las Vegas, una fila per entrare in cappella e tanti sorrisi onesti. Poche persone care e tanto amore. Non poteva esserci finale migliore per la storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che hanno celebrato il loro sogno così come volevano, senza eccessivi orpelli. L’amore è paziente, ha spiegato lei online, e stavolta lo è stato per ben 20 anni. Il loro ritorno di fiamma sembra parte di una sceneggiatura cinematografica. Questa commedia romantica, però, è del tutto reale e i fan sono impazziti per questo lieto fine.

Jennifer Lopez: abito da sposa da film

Non è la prima volta che Jennifer Lopez ha indossato questo abito da sposa. La cosa può sorprendere ma è stata proprio JLo a raccontare il tutto. Non si tratta di un vestito utilizzato in precedenza per una vera unione, bensì un abito di scena. Per il suo matrimonio con Ben Affleck ha infatti scelto qualcosa proveniente da un set.

Si sono giurati amore eterno a Las Vegas, precisamente presso la cappella del Little White Wedding (qualora qualche fan sfegatato volesse seguirne le orme). Non si tratta dell’abito pomposo del film Marry Me, affatto. La popstar ha scelto un vestito di pizzo bianco privo di maniche, tagliato in vita. Il tutto completato da una gonna a semi ruota. Un vestito rimato nel suo enorme guardaroba per 20 anni. Risale infatti al 2001, anno in cui ha incontrato per la prima volta Ben Affleck.

Ma qual è il film? Non poteva che essere The Wedding Planner, in italiano tradotto come Prima o poi mi sposo. È ancora oggi uno dei film più apprezzati della carriera della Lopez, che interpretava una giovane alla ricerca del vero amore, abilissima nell’organizzare il giorno perfetto per gli altri, ma ancora lontana dal trovare l’uomo dei sogni. Una volta sentito quel fatidico colpo al cuore, scopre che lui è promesso sposo e lei dovrà organizzare le sue nozze. Alla fine, però, l’amore si mostra paziente, come già detto, e regala loro un lieto fine. Ben Affleck ha invece optato per una semplice giacca bianca, anche lei con qualche anno sulle spalle. Ciò che contava era ben altro: “Quando l’amore è reale, ciò che conta nel matrimonio è l’altro e la promessa che facciamo di amarci., capirci, essere pazienti e amorevoli. Noi avevamo questo e molto di più. La notte più bella della nostra vita”.

Va sottolineata poi la presenza di un secondo abito, mostrato nella newsletter ufficiale. Si tratta di un evstito di Zuhair Murad, collezione primavera 2023, con corsetto e maniche lunghe di pizzo chantilly. A completare il tutto un velo. Sarà il cambio d’abito per la festa più bella dell’amatissima Jenny from the block? Dopo un’attesa di 20 anni, sarà stata una notte da non poter più dimenticare. Nella newsletter inviata da JLo si vede un secondo abito da sposa di Zuhair Murad della collezione primavera 2023, caratterizzato da un corsetto e dalle maniche lunghe di pizzo chantilly. Ed è qui che spunta un velo che scende dall’acconciatura leggermente cotonata e caratterizzata da morbide onde che cadono sulle spalle. Sarà l’abito della festa…?!