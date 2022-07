Jennifer Lopez racconta il matrimonio con Ben Affleck: i dettagli

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. Una splendida sorpresa che ha colto alla sprovvista i fan di tutto il mondo.

Una lunga storia d’amore, quella tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Adorati dal pubblico quando erano due ragazzi e ancor di più oggi. Una storia conclusa al tempo e ripresa dopo tante esperienze amorose poco felici. Lei era a un passo dalle nozze e invece il destino aveva in serbo qualcosa di totalmente diverso. Quell’amore che sembrava dimenticato nel tempo è invece tornato a farle battere il cuore, come in una commedia romantica. Un giusto finale per una storia mai dimenticata, tanto dal pubblico quanto da loro, evidentemente.

Jennifer Lopez e Ben Affleck matrimonio

Jennifer Lopez ha annunciato al mondo d’aver sposato il suo Ben Affleck. Per mesi i paparazzi sono andati a caccia di scatti di quell’enorme anello di fidanzamento al dito della pop-star (il secondo regalatole da lui). I fan sono impazziti sui social. La celebre cantante ha raccontato un po’ di dettagli interessanti sul grande giorno a Las Vegas: “Ce l’abbiamo fatta. L’amore è splendido ed è gentile, ma soprattutto è paziente. Paziente 20 anni”. Il giorno dopo la cerimonia, JLo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di primo mattino, al risveglio tra le lenzuola bianche del letto condiviso con il suo neo marito. Lo sguardo felice di chi ha coronato un sogno, indossando al dito la fede nuziale che spera di non dover mai togliere.

Bennifer matrimonio a Las Vegas: dettagli

Chi si aspettava delle nozze pompose in stile famiglia reale, si sbagliava. D’altronde J-Lo lo cantava nel 2002: non bisogna farsi ingannare dai gioielli che possiede, lei è sempre Jenny from the block. Ha così raccontato attraverso la sua newsletter ufficiale di non aver mai voluto altro per coronare il suo sogno d’amore con Ben Afflek: “Ieri sera siamo volati a Las Vegas e abbiamo fatto la fila per la licenza insieme ad altre quattro coppie. Venivamo tutti dallo stesso viaggio verso la capitale del matrimonio. Tutti lì per la stessa ragione, ovvero che il mondo ci riconoscesse come partner e dichiarasse l’amore che proviamo attraverso l’antico e quasi universale simbolo del matrimonio”. Non sono però mancati imprevisti. I due sono infatti arrivati all’altare giusto in tempo, poco prima che la cappella chiudesse. Non vi sono dettagli sui testimoni ma, stando a quanto riportato da TMZ, pare siano stati i rispettivi figli.