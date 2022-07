Lulu Selassie e Manuel Bortuzzo al concerto di Ultimo: la dedica

Lulu Selassie e Manuel Bortuzzo al concerto di Ultimo al Circo Massimo di Roma arriva la dolcissima dedica che riporta alla casa del GF Vip?

La lontananza degli ultimi tempi non spegne i forti sentimenti che ha vissuto Lulu Selassie per Manuel Bortuzzo. Nella giornata di ieri entrambi si trovavano al concerto di Ultimo al Circo Massimo di Roma, il grandissimo evento che ha attirato tantissime persone. Tra i 70.000 fan giunti nella celebre arena della Capitale per cantare a squarciagola le canzoni della voce di Vieni nel mio cuore c’erano proprio i due gieffini, protagonisti anche di una dolcissima dedica.

I due sono andati separati al concerto, non si sono nemmeno incrociati con tutta probabilità, non lo sapremo mai con certezza. D’altronde, stando alle storie Instagram si trovavano anche in posti molto distanti: l’ex nuotatore era tra le prime file, mentre la principessa etiope si trovava ben più distante con le sue sorelle Jessica e Clarissa. Lontani fisicamente, ma vicini emotivamente, perché sembra che durante lo show sia arrivata la dedica che li ha riportati col cuore nella casa del Grande Fratello.

Lulu Selassie e Manuel Bortuzzo: la dedica

Ultimo è diventato la colonna sonora dell’amore tra i due nella casa del Grande Fratello. Il cantante romano torna a essere il protagonista dei loro sentimenti, con Lulu che tramite Instagram ha proprio fatto riferimento a un dettaglio del loro passato insieme che riguarda l’artista di Cascare nei tuoi occhi. Lulu ha infatti pubblicato una storia in cui Ultimo canta 22 settembre, canzone che fa immediatamente pensare alla sua storia con Manuel Bortuzzo.

All’interno della casa del GF Vip infatti l’ex nuotatore ha dedicato proprio 22 settembre di Ultimo a Lulu, suonandola al pianoforte e regalando uno dei momenti più intensi e romantici dell’ultima edizione del reality show di Alfonso Signorini. Un ricordo vivo nel cuore della Selassie, che inevitabilmente avrà ripensato a quel momento e ha deciso di condividere il momento su Instagram, regalando un’intensa dedica al suo ex amore. Tra l’altro lo stesso Manuel si era tatuato sul collo il numero 22 per un motivo ben preciso che vi abbiamo raccontato qualche mese fa in un articolo dedicato alla storia d’amore del protagonista di Rinascere con la Selassie.