Villa Certosa è la residenza simbolo di Silvio Berlusconi. Un luogo magnifico in Sardegna, tra le ville più esclusive al mondo. È davvero in vendita?

Facciamo un salto virtuale a Villa Certosa, residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi, molto spesso sede di incontri istituzionali. L’ex Cavaliere l’ha acquistata negli anni Settata da Gianni Onorato, proprietario della rete televisiva La voce sarda. È sita a Porto Rotondo, frazione di Olbia, nei pressi di Punta Lada, se foste interessati a curiosare in giro, da molto lontano. La villa che oggi Silvio Berlusconi vanta è ben diversa da quella di Onorato. Nel 2004 è stata infatti del tutto ristrutturata e anche ampliata. Dal 2012 si parla di una possibile vendita, per una cifra tra i 450 e i 470 milioni di euro. Al tempo fu Niccolò Ghedini a smentire il tutto, ma quanto vale oggi e l’ex premier sta davvero pensando di liberarsene?

Villa Certosa prezzo vendita: quanto vale

Tante le proprietà da sogno dell’ex premier, come Villa Gernetto, nei pressi della quale potrebbe trasferirsi l’ex moglie Veronica Lario, che ha acquistato la storica Villa Sada a Lesmo. Da quando Villa Certosa è diventata di Silvio Berlusconi, vi hanno messo piede capi di governo del calibro di George W. Bush, José Zapatero, Tony Blair e Vladimir Putin. L’ultima valutazione ufficiale è relativa a una perizia tecnica del geometra di fiducia dell’ex Cavaliere, Francesco Mangano. La cifra sarebbe pari a 259 milioni 373 mila e 950 euro.

La perizia fa luce sul progetto post ristrutturazione:

Un totale di 68 stanza

4 bungalow di cui 2 accatastati A/2, ovvero abitazioni civili

Un teatro

Una serra

Una palestra

Una torre fronte teatro

Un orto medicinale da 297 metri quadrati

Un parco da 580.477 metri quadrati

2 immobili, Cactus e Ibiscus

Un’autorimessa da 181 metri quadrati e altri 174 posti auto

Per comprendere il valore di Villa Certosa, che sulla carta varrà poco meno di 300 milioni ma, data la storia, potrebbe ambire a cifre maggiori, sfruttiamo l’esempio di Villa Les Cedres. Nel 2019 la Campari l’ha venduta per 200 milioni di euro ed era appartenuta al re del Belgio. Pare siano state rifiutate differenti offerte da parte di Berlusconi. Nel 2009 dagli Emirati sarebbero stati proposti 450 milioni, poi 400 nel 2010 da un imprenditore spagnolo e infine nel 2015 500 milioni dal figlio del re d’Arabia. Tutti vorrebbero possederla ma pare destinata a restare la residenza Berlusconi ancora a lungo.