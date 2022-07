Stipendio Presidente del Consiglio: quanto guadagna Draghi

Quanto guadagna Mario Draghi come Presidente del Consiglio? Quanto vale la seconda carica più importante del nostro governo?

Il Premier Mario Draghi ha tenuto il suo discorso in Parlamento, al fine di ricompattare la maggioranza e stringere un nuovo accordo per evitare la crisi di governo dopo le mosse del Movimento 5 Stelle. Non sono mancate polemiche, con Giorgia Meloni, ad esempio, che ha sollevato svariate critiche: “Draghi di fatto pretende pieni poteri, sostenendo glielo abbiano chiesto gli italiani. In una democrazia il volere popolare si esprime solo con il voto”. Tutto ciò ha sollevato la curiosità degli utenti, che si chiedono quanto guadagna Mario Draghi.

Presidente del Consiglio quanto guadagna Mario Draghi

È di certo interessante andare a curiosare tra i redditi dei nostri politici, così da comprendere quali siano le loro entrate dovute all’impegno tra Parlamento e Senato. Nello specifico in molti si chiedono quanto guadagna Mario Draghi. Sul sito del governo, precisamente nella sezione amministrazione trasparente, è possibile consultare l’ultima dichiarazione dei redditi del premier, quella del 2021 che fa riferimento al periodo d’imposta 2020.

Dichiarati poco più di 500mila euro di imponibile, con una serie di fabbricati disseminati tra Ansio, Stra e Roma, con due ville, svariati appartamenti e tre garage. Guardando all’estero, invece, ecco un immobile a Londra. A ciò si aggiungono più di 10mila azioni di una società semplice, Serena. Ad oggi non risultano auto, imbarcazioni o altri mezzi del genere intestati alla sua persona.

Tutto ciò però non ha nulla a che fare con la carica di Presidente del Consiglio. Quanto guadagna Draghi come premier? Nulla. Non ha alcuno stipendio per il suo incarico a Palazzo Chigi. Dal mondo della politica non risultano guadagni effettivi. Ha infatti firmato una dichiarazione pubblica, nella quale dichiara di “non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso all’assunzione della carica”.

Stipendio di ministro: cifre

È sempre così? Il fatto che Draghi non percepisca denaro è qualcosa di normale? Affatto. Normalmente un Presidente del Consiglio percepisce 80mila euro netti all’anno, ovvero 6700 euro netti al mese. Il Presidente della Repubblica, invece, percepisce 239mila euro lordi all’anno, il che supera un normale parlamentare, che ottiene 216mila euro lordi ogni 12 mesi. I ministri del governo Draghi, che sono anche parlamentari, ricevoo uno stipendio da senatore o deputato, pari a 14.634,89 e 13.971,35 euro al mese. Per quanto concerne i ministri tecnici, invece, si parla di un complessivo mensile di 9.203,54 euro. Considerando il taglio del 3.7% dei compensi del 2019 e le trattenute per la pensione e il fondo del credito, la cifra finale è di 4500 euro netti al mese.