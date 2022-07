The Gray Man trama e cast del film con Ryan Gosling e il top di Bridgerton

The Gray Man è un action thriller dei Fratelli Russo con Ryan Gosling e Chris Evans. Una trama avvincente che trovate di seguito.

Venerdì 22 luglio esce in streaming su Netflix The Gray Man, film dal ricchissimo cast, che vede Chris Evans nell’insolito ruolo del villain. Al suo fianco Ryan Gosling, vero protagonista della pellicola. I Fratelli Russo fanno un passo fuori dal mondo della Marvel e, dopo il successo di Avengers: Endgame, provano a lanciare un nuovo franchise.

The Gray Man trama e cast

I Fratelli Russo tornano su Netflix dirigendo The Gray Man, dopo aver prodotto Tyler Rake con Chris Hemsworth. Stavolta il progetto è strettamente personale e i due tengono particolarmente alla sua riuscita, sperando in un futuro del franchise. Il titolo è anche il nickname dell’agente della CIA Court Gentry, interpretato da Ryan Gosling, noto come Sierra Six.

Era un tempo un sicario a pagamento molto esperto, approvato dall’agenzia e trascinato via da un penitenziario federale dal supervisore Donald Fitzroy, ovvero Billy Bob Thornton. Ha un passato turbolento ma i problemi per lui sono tutt’altro che terminati. Six diventa infatti l’obiettivo di una caccia all’uomo internazionale. A lanciarla è Lloyd Hansen, interpretato da Chris Evans, ex collega della CIA che farà di tutto per eliminarlo. Al suo fianco però Court avrà l’agente Dani Miranda, che ha il volto di Ana de Armas, pronta ad aiutarlo. Attenzione all’attore star netflix Kit Connor allo special screening: perché ha stupito?

The Gray Man curiosità

Sono svariate le curiosità relative a The Gray Man. La principale è probabilmente legata a Chris Evans. L’attore era stato originariamente preso in considerazione per il ruolo da protagonista. Ha però scelto di rifiutare e proporsi per il cattivo. Ryan Gosling torna con un nuovo film dopo quattro anni da First Man – Il primo uomo. Ha deciso di scegliere per bene le pellicole cui prende parte. Ad oggi ha infatti rifiutato molte offerte per film tratti da fumetti Marvel e DC.

The Gray Man è tratto da Tre giorni per un delitto, romanzo d’esordio dello scrittore americano Mark Greaney, edito nel 2009. Nel volume fa il suo esordio Court Gentry, l’uomo grigio, definito dalla critica come il Jason Bourne del nuovo millennio. L’autore è principalmente noto per la sua collaborazione con Tom Clancy nei suoi ultimi anni di vita, così come per aver proseguito la scrittura dell’universo creato dall’autore con l’amato Jack Ryan. Con 200 milioni di budget, è il film originale Netflix più costoso di sempre, insieme con Red Notice. Tutti i personaggi indossano orologi Tag Heyer, data la partnership di Ryan Gosling con il marchio.