The Gray Man Kit Connor allo special screening: perché stupisce

Un post di Netflix UK ha scatenato i fan di Kit Connor, mostrato in una gallery di foto con il cast di The Gray Man durante lo special screening di Londra.

Tutti gli appassionati dell’attore britannico si sono fiondati sul post, scatenandosi in numerosi commenti tutti per lui, ringraziando Netflix per lo scatto bonus della presentazione di The Gray Man. L’affascinante 18enne ha battuto tutti di gran lunga. Nella gallery sono presenti Regé-Jean Page, Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas, ma quasi tutte le dita battevano sulle tastiere degli smartphone per il protagonista di Heartstopper.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix UK & Ireland (@netflixuk)

The Gray Man Kit Connor alla presentazione

Cosa c’entra Kit Connor con The Gray Man? Il giovane attore britannico ha forse una piccola parte tenuta segreta nel film dei Fratelli Russo? Le domande si sono scatenate da parte dei fan dopo averlo visto al termine di una mini gallery pubblicata il 19 luglio da Netflix UK. Dopo aver mostrato tutto il cast protagonista di The Gray Man, su Netflix a partire dal 22 luglio, ecco apparire proprio Connor alla fine. Una sorta di regalo, un bonus (come i fan lo hanno chiamato nei commenti).

L’attore non ha alcuna parte nel film action thriller, che vede Ryan Gosling e Chris Evan come protagonisti, e come co-protagonisti Ana de Armas e Regé-Jean Page. Si tratta però di una giovane star che ha un legame molto forte con Netflix, avendo recitato in Heartstopper, una delle serie TV più apprezzate del 2022, interpretando Nick Nelson. É stato dunque invitato allo special screening di Londra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix UK & Ireland (@netflixuk)



Considerando l’enorme attenzione ricevuta il giorno prima, ecco un nuovo post interamente dedicato a Kit Connor. Svariate foto tutte su di lui su Netflix UK, mostrandolo in differenti pose alla presentazione nel Regno Unito del film, con il post: “Un golden retriever è passato dalla premiere di Londra di The Gray Man l’altra sera”. Perché golden retriever? Dovete vedere Heartstopper per capire questa battuta.