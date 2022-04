Heartstopper chi è Kit Connor (Nick): età e vita privata

Kit Connor è l’attore scelto per Nick Nelson in Heartstopper, serie TV Netflix basata sui fumetti di Alice Oseman.

Chi è Kit Connor? Conosciamo meglio uno dei due attori protagonisti di Heartstopper, serie TV Netflix attesissima, uscita venerdì 22 aprile. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul giovane interprete che vanta già una ricca esperienza, a differenza di Joe Locke, suo compagno di set.

Heartstopper chi è Kit Connor

Kit Connor è nato a Londra l’8 marzo 2004. Ha appena 18 anni eppure una carriera già molto interessante. Ha avuto modo di sperimentare il set tanto al cinema quanto in televisione, a differenza del co-protagonista di Heartstopper, Joe Locke (Charlie). Il fatto che abbia una certa carriera alle spalle ci consente di conoscere qualcosa in più sulla sua vita. I suoi genitori si chiamano Richard e Caroline e ha un fratello, Ned.

Kit Connor ha frequentato la Hayes Primary School a Kenley, per poi iscriversi alla Whitgift School. Il suo primo ruolo in televisione è giunto all’età di 8 anni. Al tempo ha recitato in un episodio della serie inglese Chickens. Ecco come ha avuto inizio la sua carriera. In realtà un anno prima, nel 2014, era apparso in S.O.S. Natale, film di Christopher Smith, che aveva già messo in mostra le sue doti. L’episodio televisivo gli ha aperto delle porte interessanti a dir poco. Ha recitato al cinema con Ian McKellen in Mr. Holmes, per poi trovare spazio in Ready Player One di Steven Spielberg e Rocketman. Sul fronte televisivo, invece, è apparso in Un’avventura nello spazio e nel tempo, legato alla celebre serie TV Doctor Who. Spazio inoltre a The Frankenstein Chronicles, Guerra e pace e His Dark Materials, tra gli altri.

Kit Connor vita privata

Kit Connor è molto riservato quando si tratta della sua vita privata. Non abbiamo grandi informazioni in merito. Pare abbia avuto una relazione nel recente passato, poi terminata. Ad oggi dovrebbe essere single. Nel corso delle riprese di Heartstopper si era vociferato di una possibile relazione con la co-star Joe Locke. Si tratta però soltanto di voci di corridoio e null’altro.

