Joe Locke è l’attore scelto per Charlie (Charles Spring) in Heartstopper, serie TV Netflix basata sui fumetti di Alice Oseman.

Chi è Joe Locke? Conosciamo meglio uno dei due attori protagonisti di Heartstopper, serie TV Netflix attesissima, uscita venerdì 22 aprile. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul giovane interprete, pronto al grande successo.

Heartstopper chi è Joe Locke

Joe Locke è un giovanissimo attore. Ha 18 anni ed è nato nel 2003 a Douglas, capitale dell’Isola di Man. È ancora poco conosciuto ma a questo porrà di certo rimedio Heartstopper, che promette di ottenere un enorme successo su Netflix. L’attore è stato infatti scelto per interpretare uno dei due protagonisti, Charlie. Heartstopper rappresenta per lui il trampolino di lancio. È infatti un attore esordiente e il suo primo progetto è di quelli che promettono faville.

Joe Locke fidanzato

Senza dubbio dopo aver riscosso un grande successo, come prevedibile, Joe Locke, Charlie in Heartstopper, avrà modo di rilasciare un gran numero di interviste. Scopriremo dunque molto sulla sua vita privata. Per il momento le informazioni scarseggiano. Pare sia single ma sono circolate molte voci in merito. C’è chi sui social ha sperato che stesse frequentando Kit Connor, co-protagonista nei panni di Nick. Pare proprio che il loro rapporto sentimentale sia limitato alla sceneggiatura.

Potrebbe essere diverso il discorso, però, con un altro compagno di set della serie Netflix. Joe Locke e Sebastian Croft sono fidanzati? Gli attori interpreti di Charlie e Ben si stanno frequentando? I fan se lo chiedono con insistenza sul web e vanno a caccia di notizia. I rumor hanno avuto inizio con la comparsa di alcune foto sui social che li ritraevano insieme. Una in particolare ha dato il via ai pettegolezzi. Nello scatto, presente sul profilo Instagram di Joe Locke, li si vede indossare abiti combinati. In un altro scatto sono invece abbracciati e sembrano complici. I due non hanno però mai confermato o smentito le voci.

Heartstopper trailer

