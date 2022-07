Ilary Blasi Alvin la replica asfalta il gossip

Ilary Blasi e Alvin? L’inviato rompe il silenzio sulle voci che circolano dopo l’annuncio della separazione della conduttrice da Francesco Totti.

Si continua a parlare senza sosta dell’addio di Ilary Blasi e Francesco Totti. I fan non riescono ad accettare la cosa e così sul web si scatenano. Hanno preso di mira un profilo fake di Noemi Bocchi, evidenziando tutta la propria rabbia, e ora sono sulle tracce di Alvin. Alcune indiscrezioni gossip volevano infatti l’inviato coinvolto in qualche modo, magari proprio come nuova fiamma della conduttrice. Dopo aver subito insinuazioni di vario genere, ha deciso di rompere il silenzio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A L V I N (@bravoalvin)

Ilary Blasi e Alvin: la risposta

I fan di Ilary Blasi e Francesco Totti hanno bisogno di sapere di chi sia la colpa. Chi sta con chi e quali sono le nuove fiamme eventuali. La curiosità consuma in queste calde giornate d’estate, al punto da proporre nomi su nomi, accostati a Ilary Blasi. Uno di questi è quello di Alvin, amico fidato e collega da anni della conduttrice.

Poche parole erano bastate, risalendo a fine giugno: “Aveva ragione Francesco (Totti), sei unica”. Una chiusura dolce e tenera per L’Isola dei Famosi, che ha spinto molti a vedere dell’altro che una bella amicizia.

Alvin non ha mai parlato della vicenda, anche quando Dagospia ha provato a insinuare qualcosa: “Perché l’amico e collega di agenzia dell’ex signora Totti è stato attenzionato dalla stampa meneghina”. Dinanzi a tutto questo è infine giunta una risposta con una post Instagram: “Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece mobilità l’uomo”.

Frasi che sono necessarie soprattutto per l’amore per la sua famiglia, che intende tutelare a ogni costo. L’8 settembre 2007 ha infatti sposato Kali Wilkes e i due, conosciutisi nel 2004, hanno due splendidi figli: Tommee e Ariel.