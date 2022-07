Selena Gomez compie 30 anni rivelando malattia e riabilitazione

Selena Gomez compie 30 anni. Un compleanno importante che l’ha spinta a guardarsi indietro, dalla malattia alla riabilitazione, fino a Justin Bieber.

Il percorso personale di Selena Gomez non è stato facile. La cantante e attrice compie 30 anni, nata il 22 luglio 1992, e fa il punto della propria vita. Vi sono state cose splendide e devastanti, esperienze durissime da dimenticare e altre esaltanti. Oggi pare aver trovato un equilibrio e il sorriso. Il lavoro non potrebbe andare meglio, co-protagonista di Only Murders in the Building su Disney+, e i fan continuano ad amarla ed essere al suo fianco.

Selena Gomez: la malattia

Dover affrontare alcune dolorose rotture in pubblico non è di certo stato facile. Basti pensare a Justin Bieber e The Weeknd. Un percorso duro e faticoso che passa in secondo piano rispetto alla malattia di Selena Gomez. I problemi di salute hanno accompagnato la cantante e attrice nel corso degli anni. Alla fine è però sempre riuscita a rialzarsi alla grande.

Intervistata da The Hollywood Reporter, ha raccontato nel dettaglio cosa ha vissuto nei 5 anni intercorsi tra l’album Revival del 2015 e il disco Rare del 2020. Stava facendo fronte alla rottura con il dj e produttore Zedd. Di colpo si è ritrovata a un bivio nella sua carriera. Tutti le e si chiedevano che direzione avrebbe preso, se avrebbe avuto un futuro. Il vero ostacolo era però il lupus (malattia cronica autoimmune che consiste in una reazione del sistema immunitario, che attacca tessuti e organi, non riconoscendoli come appartenenti all’organismo stesso), la patologia che ha cambiato la sua vita, insieme con dei problemi ai reni: “È stato un periodo davvero difficile. Ora tutto è passato e posso dire sia stato un bene per me fronteggiare tutto questo. Mi ha consentito di sviluppare una personalità che non tollera mancanze di rispetto e sciocchezze. Sono poi davvero orgogliosa di come sia riuscita a superare tutto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da President Joe Biden (@potus)



Ha sfruttato quel dramma come un’opportunità per crescere e guardarsi dentro. Oggi è più distante dal web, nel senso che ha un impatto decisamente minimo sulla sua persona. Al tempo gli attacchi personali, anche sul suo aspetto fisico, lasciavano un segno. Ora è consapevole di chi è e cosa vuole dalla vita.

Selena Gomez riabilitazione

Anni complessi quelli tra il 2015 e il 2020, che hanno visto Selena Gomez in riabilitazione. La cantante e attrice ha infatti sofferto di un esaurimento nervoso, che l’ha spinta a mettere piede in una clinica di New York. Tanto è cambiato nella sua vita, con il lupus, malattia autoimmune, che l’ha costretta a subire un trapianto di rene nel 2017, donatole dall’amica Francia Raisa. Ha rischiato di non sopravvivere nel post operatorio ma, dopo aver superato tutto ciò e affrontato un mese di riabilitazione, a novembre 2018 è tornata alla sua vita dopo aver informato i fan di volersi prendere una pausa dai social. Tutto parte del percorso interiore necessario per dare inizio a un nuovo capitolo della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez)

Selena Gomez e Justin Bieber

Oggi le acque sono calme, Selena Gomez recita in Only Murders in the Building ed è molto più consapevole di sé e della propria forza. Nei suoi anni formativi ha però fronteggiato numerose crisi, come la pubblicazione online di alcuni messaggi tra lei e Justin Bieber, che resta il grande amore di giovinezza ma anche un vero tormento tossico.

Negli sms pubblicati da RadarOnline lei gli dice d’aver sbagliato ad avergli dato una seconda chance, che è un idiota e che avrebbe dovuto ascoltare i suoi amici: “Sei un tossico. Hai bisogno d’aiuto. Devi ascoltare Scooter (manager) e andare in rehab. Sei malato”. I toni si fanno accesi e Justin Bieber mostra un lato che i fan non conoscevano: “Vaf*****lo! Ho bisogno di crescere? Goditi la tua vita senza di me. Vaf*****lo a te e Scooter. Non riesco a sentirti dalla montagna di soldi che ho. Tu sei famosa solo grazie a me. Lo sappiamo entrambi e lo sanno tutti. Addio”.