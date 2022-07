The Gray Man 2 si farà? Franchise con Ryan Gosling

I fratelli Russo sono tornati su Netflix con The Gray Man, action thriller con Ryan Gosling e Chris Evans. Si farà un sequel?

È in programma un continuo della storia di The Gray Man dei fratelli Russo? Così come per Tyler Rake, Netflix mira a creare un franchise? I registi, ben noti per le pellicole Marvel portate sul grande schermo, sembrano intenzionati a creare una vera e propria saga. Ryan Gosling tornerà? Ci sarà ancora spazio per Chris Evans come villain? Ecco alcune risposte fornite.

The Gray Man 2

Netflix non ha ancora annunciato The Gray Man 2, ma i fratelli Russo hanno parlato in maniera chiara del futuro del film, ispirato al bestseller omonimo di Mark Greaney. Di libri ve ne sono abbastanza da lasciare i registi con l’imbarazzo della scelta. Ben 12 volumi incentrati sul Gray Man. A quanto pare si attende il semaforo verde da parte della piattaforma streaming, che vuole capire quale sarà la risposta del pubblico nel lungo fine settimana dal 22 al 24 luglio.

I fratelli Russo vorrebbero anche poter guardare al passato, magari con un prequel incentrato su Lloyd Hansen, personaggio interpretato da Chris Evans. Le prime indiscrezioni sono state fornite nel 2020 durante il Common Con Experience. Joe Russo si espresse così: “Ciò che stiamo facendo è qualcosa di diverso rispetto al passato. The Gray Man è concepito come una serie di pellicole e magari un franchise più ampio. Potremmo anche seguire personaggi differenti in seguito. Di sicuro non risponderemo a tutte le domande in questo titolo. Finito il film, avrete una storia completa ma resteranno domande su questo universo”.

Ryan Gosling si è detto disponibile per tornare nel ruolo per un sequel. Ha infatti spiegato d’avere anche delle proprie idee sullo sviluppo del personaggio di Six: “Ho adorato girare questo film e vorrei farlo ancora”.