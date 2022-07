Vite al Limite Cynthia Wells: chili persi, droga e rehab? VIDEO

La storia di Cynthia di Vite al Limite finisce oggi tra droga e rehab? La risposta all’incredibile ultima notizia sulla donna in un video

Girano numerose voci su Cynthia Wells da quando ha detto addio a Vite al Limite. È tutto vero? Abbiamo scandagliato i suoi social e scoperto come sta oggi dopo i tanti tormenti vissuti.

Vite al Limite Cynthia Wells

Madre di ben 5 figli, Cynthia Wells è stata una delle protagoniste di Vite al Limite più controverse di sempre. Si è parlato molto del fatto che non intendesse seguire le indicazioni precise date dal dottor Now, al punto da arrivare a un vero e proprio scontro. Ignorati i suggerimenti, ha deciso di proseguire da sola. Giunta al traguardo dell’intervento gastrico, ha perso 70 kg, pesandone dunque ancora 200 al termine del reality.

Vite al Limite Cynthia Wells oggi: rehab

Com’è proseguito il percorso di dimagrimento di Cynthia Wells? Sui social, dov’è molto presente, ha mostrato ai suoi follower d’aver perso altri 45 kg in autonomia, tra dieta e allenamento. È riuscita a riprendere in mano la propria vita, anche se il peso non è drasticamente sceso come sognava.

Online alcuni sostengono sia entrata in un tunnel legato all’uso di farmaci, il che l’ha costretta a un ricovero in una clinica per rehab. Stando ai suoi ultimi post, però, ciò risulta del tutto falso. Il 13 luglio ha caricato un filmato che la ritrae al lavoro, insieme a uno dei suoi adorati studenti. È tornata a vivere, così come avevamo spiegato in un precedente articolo dedicato a Cynthia Wells. Il percorso prosegue, come dimostrano delle clip che la ritraggono in palestra a faticare insieme a uno dei suoi figli. Non sta cercando scorciatoie e, pur sapendo che la montagna da scalare è ancora alta, lavora senza sosta per un domani migliore.