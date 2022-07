Lacrivello chi è moglie di Stefano Laudoni Giorgia Crivello

Stefano Laudoni e Giorgia Crivello si sono sposati dopo tre anni dalla proposta di matrimonio, ma chi è Lacrivello?

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Giorgia Crivello, neo moglie del cestista Stefano Laudoni. I due si sono sposati all’interno di un ranch. Un matrimonio all’americana, come nei film, immersi nella natura, circondati da amici, con musica a tutto volume e balli sui tavoli.

Giorgia Crivello chi è

Giorgia Crivello è una influencer e modella, conduttrice di alcuni programmi nel corso degli anni, sa Le Iene Trip a Lucignolo. Nota anche agli amanti del gossip per una breve storia con Valentino Rossi.

Nata a Vimercate, provincia di Milano, l’11 aprile 1989, ha 33 anni ed è alta 174 cm. Appassionata di tatuaggi, ne ha svariati sul corpo: un cuore rosso, la scritta True Love, un’ancora, la scritta Angel e quella Armageddon, così come il suo segno zodiacale, l’ariete, insieme a svariati altri.

Nata da genitori siciliani, vanta tratti estetici tipicamente mediterranei. Fin da giovanissima ha mostrato una propensione verso il mondo dello spettacolo. Ha così iniziato a collaborare con svariati brand. Non perde però di vista lo studio, diplomandosi e iscrivendosi all’università, frequentando la facoltà di Scienze Politiche.

Giorgia Crivello lavoro

La sua carriera si è evoluta nel tempo. Oggi Giorgia Crivello è una influencer, modella e conduttrice. La sua presenza sul web come personaggio ha avuto inizio nel 2013. È l’anno in cui ha aperto il suo sito per parlare di bellezza e moda. Una blogger che al tempo stesso portava avanti la sua carriera da modella, prendendo parte a numerosi shooting. Dopo due anni conquista Playboy, che le conferisce un netto slancio sui social.

Ha ottenuto anche delle chance televisive, da Le Iene Trip su Italia 2 e Lucignolo su Italia 1.

Stefano Laudoni e Giorgia Crivello matrimonio

Le nozze si sono fatte attendere, nonostante lui non abbia perso tempo. Stefano Laudoni ha fatto la proposta a Giorgia Crivello dopo un solo anno dall’inizio della loro relazione. Era il 2019 e il Covid ha impedito loro di diventare marito e moglie nel 2020.

Sabato 23 luglio 2022 sono riusciti a coronare questo sogno in Friuli Venezia Giulia, immersi nel verde di Mondelli Stable.