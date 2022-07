Abbonamento Amazon Prime costa di più: perché i nuovi prezzi

Amazon Prime aumenta il prezzo dell’abbonamento annuale. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web. Ecco il perché.

Nuove tariffe per i clienti Amazon Prime. Il colosso ha annunciato un aumento dei prezzi e la notizia ha colto alla sprovvista molti clienti. Ragionando, però, i costi possono decisamente avere un senso, a fronte dei tanti servizi offerti e a patto di un’attuazione generale di alcuni su tutto il territorio nazionale. Perché la tariffazione è aumentata? Perché vi sono oggi più servizi rispetto al passato, maggiormente performanti, e un catalogo streaming ben più ampio. A ciò si aggiungono nuovi investimenti sul fronte delle produzioni Originals, come Il Signore degli Anelli.

Amazon Prime: quando aumento dei prezzi

I nuovi prezzi dell’abbonamento annuale e mensile di Amazon Prime entreranno in vigore dal 15 settembre 2022. Ciò vuol dire che sarà ancora possibile rinviare tale aumento di un anno, rinnovando per 12 mesi entro tale data. E se la data di scadenza del mio abbonamento in vigore supera il 15 settembre? Si può optare per una cancellazione, con restituzione di parte del denaro non sfruttato ma già versato, per poi riattivare il tutto in tempo per avere un anno di Amazon Prima al vecchio prezzo. Discorso rinviato così al 2023.

Amazon Prime aumento prezzi

Nuovi prezzi per Amazon Prime, che ritocca i costi in Europa dopo averlo già fatto negli Stati Uniti. L’abbonamento mensile passerà da 3.99 a 4.99 euro, con un aumento del 25%. L’abbonamento annuale passerà invece da 36.00 a 49.90 euro, con un aumento del 38.6%.

Amazon ha inviato una comunicazione via mail ai propri clienti: “Questa è la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prima in Italia dal 2018. Nel frattempo abbiamo ampliato la selezione dei prodotti disponibili con consegna Prime veloce illimitata, senza costi aggiuntivi. Attivato e migliorato la consegna di generi alimentari con Amazon Fresh. Aggiunto più intrattenimento digitale e aumentato la raccolta di serie e film Amazon Originals, così come attivato l’accesso allo sport”.

Amazon Prime servizi a disposizione

Il costo di Amazon Prime è ancora ottimo, a fronte dei servizi forniti dalla società. Nessuna piattaforma riesce a battere la cifra proposta, sia mensilmente che a livello annuale. Detto questo, è necessario portare un servizio come Amazon Fresh in tutta Italia, a partire dalle grandi città, dove si attende anche l’arrivo delle consegne in giornata, per alcuni prodotti selezionati. Detto questo, ecco i servizi attivi con Amazon Prime, alcuni dei quali potreste non conoscere:

Consegne veloci senza costi aggiuntivi, anche nei weekend

Prime Reading

Amazon Photos: spazio illimitato per foto e 5 GB per video

Prime Gaming

Prime Video: film, serie TV, store e sport

Amazon Fresh

Possibilità di acquisto a rate oltre la soglia dei 100 euro con Cofidis