Chiara Maggenti moglie Damiano Carrara abito da sposa marca prezzo FOTO

La moglie di Damiano Carrara, per il matrimonio in onda anche su Real Time, ha scelto due abiti da sposa esclusivi. Marca e prezzo dell’outfit nuziale di Chiara Maggenti

Bella da capogiro la moglie di Damiano Carrara nel giorno del suo matrimonio celebrato il 9 luglio scorso e trasmesso in esclusiva su Real Time, come già accaduto con lo speciale in prima serata delle nozze di Beatrice Valli e Marco Fantini. Il primo abito da sposa di Chiara Maggenti è della marca Nicole Milano e comprato, stando al suo profilo ufficiale Instagram, presso l’atelier “Le Spose di Mori” molto noto in tutta la Toscana, terra d’origine degli sposi. Per la celebrazione in Chiesa la neo signora Carrara (senza accento sessista) ha optato per un sofisticato vestito a sirena interamente in pizzo con bustino ricamato con l’aggiunta di microcristalli in Swarovski. Il sensuale scollo a bustier donava particolarmente a Chiara tanto quanto la coda dell’abito nuziale dal sapore spagnoleggiante. Uno strascico di una decina di metri massimo era in tulle abbinato ad un romantico velo con l’orlo ricamato ispirato, solo in parte, alla mantiglia andalusa.

Il prezzo dell’abito da sposa della moglie di Damiano Carrara, stando a quanto riporta il sito di settore matrimonio.com, può oscillare dagli 8 ai 12mila euro, ovviamente ci riferiamo a questo tipo di modello molto di classe e costoso ma si può partire anche dai duemila euro a salire per outfit nuziali simili . Il secondo abito da sposa scelto da Chiara Maggenti è sempre della marca Nicole Milano. La nubenda ha optato per il bianco anche per il cambio di vestito e alla torta brillava in tutta la sua bellezza. Questa volta l’outfit era molto romantico bustino a mezzo collo e manica lunga, cintura di seta a segnare lo stretto giro vita, gonna rendigotte con coda appena accennata. L’intero secondo vestito da matrimonio della moglie del pastry chef e giudice di Bake Off era interamente ricamato di perline scintillanti su un tessuto lamé. A dare un tocco di sensualità la scollatura aperta in stile cut. Il prezzo del secondo abito da sposa di Chiara Magenta può oscillare tra i 6mila e i 10mila euro.

Damiano Carrara abito da sposo marca e prezzo

Se Chiara Maggenti aveva non uno ma due abiti da sposa da sogno di Nicole Milano, Damiano Carrara non era di certo da meno. Nel giorno del suo matrimonio il giudice di Bake off era particolarmente elegante accanto al suo inseparabile fratello in attesa della futura moglie. L’abito da sposo del pastry chef era della marca Giorgio Armani comprato insieme alla consorte presso l’atelier “Le spose di Mori”. Un divino smoking nero, classico e perfetto, abbinato con camicia e papillon senza stravolgere la tradizione. Il tocco più stravagante del l’outfit era sicuramente nel fiore bianco all’occhiello, easy chic. Il costo di un vestito da sposo di Armani può oscillare tra i 3mila e gli 8mila euro, o anche di più, dipende da modello e collezione. Damiano Carrara e Chiara Maggenti per il viaggio di nozze hanno scelto la Provenza, nella parte meridionale della Francia. Una luna di miele da sogno come l’intero matrimonio in onda su Real Time.