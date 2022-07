Jennifer Lopez è a Napoli, precisamente a Capri. Il suo viaggio di nozze con Ben Affleck è passato da Parigi alla città campana.

Cosa ci fa Jennifer Lopez a Capri? I fan dell’artista latina sanno benissimo quanto sia legata all’isola campana. In passato l’ha visitata più volte, cimentandosi anche in mini show nello storico locale Anema e Core del compianto Guido Lembo. Stavolta però le cose sono diverse. È in Italia per proseguire il suo viaggio di nozze con il neo sposo Ben Affleck, con il quale è stata di recente a Parigi, ma non solo. Ecco i motivi e dove alloggia.

Jennifer Lopez a Capri: perché

Jennifer Lopez è arrivata a Capri nella giornata di ieri, giovedì 28 luglio. Si è recata presso il porto turistico dell’isola, dove una maxi imbarcazione l’attendeva, insieme con i suoi figli Emme Maribel e Maximilian David, gemelli di 14 anni. Lo yacht li ospiterà per la maggior parte del soggiorno, così da assicurare loro privacy assoluta, consentendo inoltre rapidi spostamenti.

Perché è nuovamente in Campania? JLo è a Capri per tenere un concerto privato sabato 30 luglio, in occasione di una serata di beneficenza organizzata dall’Unicef, insieme con il brand di lusso LuisaViaRoma, di Firenze. Considerando come la serata da tenere è tra qualche giorno, perché non approfittarne per fare semplicemente la turista? Spostandosi con lo yacht da 85 metri noleggiato, si è recata con i suoi figli a Marina di Stabia, intrattenendosi per qualche ora. Ad oggi nessuna traccia del marito Ben Affleck. Non è ancora chiaro se sarà presente o meno all’evento, riservato a pochi invitati ovviamente all’interno della Certosa di San Giacomo.

Jennifer Lopez a Capri: tutte le star invitate

Jennifer Lopez è ormai una turista abitudinaria di Capri. Conosce bene l’isola, dunque non ha impiegato poi molto a scegliere la mega villa nella quale alloggiare per qualche giorno. Ha dato mandato di bloccare una vera e propria magione da ben 30 camere.

JLo non sarà l’unica star di Hollywood presente all’evento. Ancora una volta l’isola accoglierà vip di grande appeal. Spazio a Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Spike Lee, Vanessa Hudgens, Jared Leto, Naomi Campbell, Maye Musk e alcuni volti noti italiani come Sangiovanni e Matilde Gioli.