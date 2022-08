Francesco Totti e Noemi Bocchi fidanzati in casa? Indizio che non sfugge

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono fidanzati in casa? La coppia ha smesso di nascondersi e ora prova a vivere serenamente la propria storia d’amore.

Ancora una volta i fotografi di Chi, giornale gossip di Alfonso Signorini, fanno centro. Francesco Totti se ne è stato barricato a lungo nella propria villa, preferendo il silenzio come Ilary Blasi. Giovedì 28 luglio, però, ha deciso di andare dalla sua fidanzata Noemi Bocchi, entrando in casa sua e non uscendone per un bel po’.

Francesco Totti e Noemi Bocchi fidanzati in casa

Alfonso Signorini spiega come il suo fotografo abbia dovuto attendere molto, arrendendosi soltanto a notte inoltrata. Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno trascorso la notte insieme in casa di lei. Il mattino dopo, alle 10.30, lei è uscita dal cancello. Sperava forse di portare via con sé un bel po’ di paparazzi. Così è stato ma c’è chi è rimasto indietro in attesa. Dopo appena 15 minuti, infatti, è uscito proprio Totti dallo stesso palazzo. Ben “mascherato”, con doppia visiera. L’uomo sulla moto che sfreccia via, però, è senza dubbio lui. Tanti i dettagli, dalla corporatura ai tatuaggi, fino all’anello indossato (non è la fede ma l’unico anello che aveva il giorno del matrimonio, che ha al dito quasi da sempre).

Totti e Noemi Bocchi però non erano soli in casa. Il giorno dopo, venerdì 29 luglio, lei è uscita con sua figlia. La piccola ha già avuto modo di conoscere l’ex capitano della Roma. Va delineandosi un nuovo quadretto famigliare, mentre Ilary Blasi si diverte con i suoi figli a Sabaudia, con tanti scatti social. Non si tratta di una storia passeggera, tutt’altro. Non è un’avventura e tutto ciò lo conferma. Totti rischia scatti e video, tra paparazzi e fan, pur di vederla, trascorrendo ore con lei e sua figlia.