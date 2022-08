Michelle Hunziker incinta? L’indizio dopo il test di gravidanza

Michelle Hunziker è incinta? L’indiscrezione impazza sui social dopo la rivelazione di Chi su un test di gravidanza e dopo accade qualcosa che non è sfuggito ai fan

L’ultima notizia di gossip del momento riguarda Michelle Hunziker: è incinta? A 45 anni di età il dubbio nasce da una notizia diffusa da Chi riguardo all’aver visto la bionda conduttrice e sua figlia Aurora Ramazzotti comprare un test di gravidanza in farmacia. Dopo quest’ultima news sull’ex moglie di Eros Ramazzotti in molti si sono chiesti, se fosse andata davvero così di chi sarebbe il dubbio di aspettare un bambino. Una gravidanza per Michelle o per sua figlia? A infiammare i fan le ultime notizie su Michelle Hunziker, 45 anni di età, riguardano un clamoroso rinvio del suo show su Canale 5. Mentre sono in onda infatti le repliche, TVBlog parla di un rinvio della seconda stagione di Michelle Impossible a data da destinarsi, addirittura nel 2023.

Lo show sarebbe dovuto andare in onda all’inizio della nuova stagione televisiva, ovvero a settembre, però il sito non parla del motivo per cui le tre nuove puntate dedicate alla showgirl di origini svizzere siano state rinviate. La deduzione da parte di tantissimi utenti su Twitter sorge un po’ spontanea (ehehehehe): “Michelle Hunziker è incinta e per questo è stato rinviato Michelle Impossible”. Che la gravidanza della mamma di Aurora Ramazzotti sia vera o una suggestione al momento non ci è dato saperlo ma scommettiamo che prima o poi si saprà.

Michelle Hunziker quanti figli ha

Michelle Hunziker a 45 anni di età è una mamma super. A 20 anni, quando era fidanzata con Eros Ramazzotti, è rimasta incinta di Aurora che oggi è una splendida 25enne in ascesa in tv. Dopo la separazione dal cantautore di Più bella cosa e una breve storia con Luigi De Laurentiis, la conduttrice televisiva si è fidanzata nel 2011 con Tomaso Trussardi, un colpo di fulmine tra all’epoca la 34enne e il rampollo della nota casa di moda italiana. Si sono conosciuti ad una cena grazie ad amici in comune e non si sono più lasciati. Il matrimonio di Michelle e Tomaso è stato celebrato nel 2014 e hanno avuto due figlie: Sole, 8 anni, e Celeste, 7 anni. Oggi Tomaso Trussardi, 39 anni, e Michelle Hunziker si sono separati dopo dieci anni di amore.

La showgirl di origini svizzera non ha nascosto il suo nuovo fidanzato, il 41enne Giovanni Angiolini, con cui è stata paparazzata in vacanza in Sardegna e che ha un passato nel mondo della tv oltre ad essere un noto chirurgo. Ricapitolando Michelle Hunziker ha 3 figlie femmine avuti da due mariti: Aurora avuta da Eros Ramazzotti quando aveva 20 anni e Sole e Celeste con Tomaso Trussardi. Qualche anno fa in un’intervista Michelle aveva espresso il desiderio di avere un quarto figlio, magari un maschietto, ma senza che diventasse un’ossessione