Tim Summer Hits scaletta ultima puntata 4 agosto: i cantanti

Giovedì 4 agosto va in onda l’ultima puntata di Tim Summer Hits 2022, il grande show musicale condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu.

La scaletta dell’ultima puntata di Tim Summer Hits non delude di certo le aspettative. Ancora una volta sul palco la splendida coppia composta da Stefano De Martino e Andrea Delogu. Gli appuntamenti musicali, come il pubblico già sa, sono registrati. La riprova è data dagli scatti dei due presentatori, in vacanza con i propri compagni.

Tim Summer Hits scaletta ultima puntata

Giovedì 4 agosto, in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21.20, va in onda Tim Summer Hits 2022. Ecco la scaletta dell’ultima puntata. Una serata che promette sorprese e tanto divertimento. Il tutto con lo splendido borgo di Portopiccolo a fare da sfondo, con il golfo di Trieste a chiudere questa cornice da favola.

È la sesta tappa per questo tour stagionale davvero emozionante, che offre tanta musica ma anche molte battute. Spazio infatti a Saverio Raimondo, famoso stand up comedian che si intratterrà con alcuni cantanti nella Blue Room, come ormai di consueto. La scaletta dell’ultima puntata di Tim Summer Hits è davvero ricca e offre artisti per tutti i gusti. Un mix ben studiato di generi ed età. Basti pensare alla presenza di Albe e Mario Biondi, così come Bresh, Coez e Dargen D’Amico. C’è altro dietro il singolo di Sanremo e Ditonellapiaga è pronta a dimostrarlo ancora una volta sul palco, sul quale si esibiranno anche Deddy, Gaudiano, La Rua, Mr. Rain, Nek e la sua compagnia di Festival Donatella Rettore. Come fare a meno di uno dei tormentoni dell’estate 2022, con Fedez, Tananai e Mara Sattei nuovamente fianco a fianco. Ci saranno inoltre Matteo Romano, Sissi e Alvaro Soler. Splendide voci in grado di far ballare tutti, come quelle di Margherita Vicario e Nina Zilli, che completano questa incredibile serata.