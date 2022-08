Wanda Nara annuncia divorzio parla Mauro Icardi: una furia!

Wanda Nara avrebbe annunciato con un audio trasmesso da una televisione argentina il divorzio con Mauro Icardi: l’attaccante non ci sta

Estate da ricordare per il gossip. Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, anche Wanda Nara e Mauro Icardi sembrerebbero ad un passo dal divorzio. Ad affermarlo in un audio diffuso durante la trasmissione Los Angeles de La Manana è Wanda Nara. Nel corso del programma tv il conduttore ha raccontato com’è riuscito ad ottenere l’audio shock che parla della separazione tra il calciatore del Paris Saint Germain e l’influencer e imprenditrice. Ad inviarlo ai giornalisti una collaboratrice domestica della coppia, nell’audio in questione la bionda ex moglie di Maxi Lopez si sfoga dicendo che sta tornando in Argentina perché sta divorziando da Icardi e perché non ce la fa più. In realtà l’indiscrezione prende forza da dei segnali social che non sono passati inosservati agli utenti. L’ultima foto di coppia con sua moglie postata dall’attaccante ex Inter risale al 19 luglio, mentre Wanda Nara, 35 anni, ha pubblicato l’ultimo scatto insieme il marito il 13 giugno.

Per una coppia social che conta insieme quasi 20 milioni di followers davvero una stranezza. Inoltre ieri le figlie di Wanda Nara e Mauro Icardi, Francesca 7 anni e Isabella 5 anni, sarebbero con il papà a quanto risulta da una storia Instagram postato dallo stesso attaccante a meno che non risalgano ad immagini dell’estate trascorsa insieme e che Maurito, 29 anni, ha voluto condividere solo adesso. Inoltre di recente il bomber ex Inter e Sampdoria ha cambiato l’immagine profilo su Instagram con una foto in cui bacia sua moglie che in molti hanno interpretato come un tentativo estremo di riappacificazione dopo un presunto furioso litigio. Sempre la tv argentina, che ha diffuso l’audio in cui Wanda Nara parla di divorzio, ha affermato che la crisi, già avvenuta in ottobre a causa di Eugenia China Suarez e poi superata, sarebbe ritornata dopo la vacanza in Africa.

Intanto Mauro Icardi è al centro delle voci di calciomercato e c’è chi ipotizza che lo stesso attaccante stia spingendo per un suo ritorno in Italia, precisamente al Monza vicino Milano per dimostrare ancora una volta a Wanda Nara di venirle incontro. La coppia infatti è stata per tanti anni a Milano e un ritorno in zona potrebbe rasserenare gli animi e garantire alla donna la giusta tranquillità nella vita privata e in ambito lavorativo. A poche ore dalla notizia del divorzio, ci pensa proprio Mauro Icardi ad allontanare le voci di una crisi con Wanda Nara. Il calciatore ha pubblicato una storia Instagram dove ha taggato la moglie con un messaggio chiaro “Non so chi mi fa sentire più dispiaciuto, se chi inventa le cose della mia vita, o chi ci crede”.