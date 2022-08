Beatrice Vendramin spiega quando si è lasciata con Fred De Palma

Beatrice Vendramin e Fred De Palma si sono lasciati: dopo le voci di crisi la rottura è ufficiale dopo le storie Instagram di lei

È rottura definitiva tra Beatrice Vendramin e Fred de Palma che si sono lasciati tra lo stupore generale dopo quattro anni d’amore. A rendere nota la separazione la bionda modella da un milione di follower proprio attraverso Instagram, il social che l’ha resa celebre. Poche fredde parole per spiegare quando si sono detti addio e cosa è successo dopo la crisi. L’attrice e il cantante di Extasi si sono conosciuti nel 2019 probabilmente tramite amici comuni o in discoteca. Da quel colpo di fulmine la loro storia d’amore ha fatto sognare i fan perché erano davvero inseparabili. Più volte Fred De Palma, 32 anni, ha detto di aver perso la testa per la sua Beatrice e che lei per lui era stata la sua salvezza. Come avevamo raccontato, gli utenti avevano già notato dei segnali di crisi ma gli scatti che erano apparsi il 22 aprile sul profilo Instagram della Vendramin, 23 anni, in occasione del suo compleanno, avevano spento ogni dubbio su un’eventuale rottura che poi invece è arrivata come ha confermato la giovane modella.

“Da un po’ io e Fred non stiamo più insieme” ha scritto nelle sue storie Instagram specificando quindi che la rottura è relativamente avvenuta già da tempo. Ha spiegato anche alcuni dettagli sulla vita privata del suo ormai ex fidanzato, ovvero che le sono arrivati dei video in cui lui era in compagnia di altre ragazze probabilmente nuove frequentazioni. Fred de Palma oggi è impegnato in giro per l’Italia con il suo tour, in questa settimana sarà in Sicilia con diversi live e djset anche Beatrice Vendramin è impegnata con il suo lavoro da modella e con le sue vacanze ad Ibiza. Il cantante anche quest’estate ha sfoderato una hit dopo i successi di Una volta ancora e D’Estate Non Vale e Paloma, proponendo Extasi, canzone prodotta da Takagi e Ketra. Beatrice Vendramin ha invece anche un passato da attrice avendo recitato in Alex & Co nel 2015, Non lo dire al mio capo nel 2016, al cinema in Scusate se esisto nel 2014. Per chi non lo sapesse è nata a Milano ma ha studiato a Como dove ha frequentato il liceo linguistico. Prima di Fred De Palma era fidanzata con Ludovico Dagnoni, anche lui attore nei panni di Barto in Alex & Co.