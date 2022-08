The Sandman Netflix storia vera: dall’omino della morte al Re dei sogni

Sapete a cosa è ispirato The Sandman? Il fumetto e la serie Netflix hanno un debito con l’omino del sonno.

Avete mai sentito parlare dell’omino del sonno? E di Sandman invece? Neil Gaiman ha reso moderna una figura storia del folkrore europeo, sfruttandone alcuni elementi per creare il suo personaggio più famoso, inserito in un ampio e complesso mondo onirico.

The Sandman e l’omino del sonno

Esplorare a fondo l’universo del folkrore europeo è a dir poco complesso. Il numero di storie e personaggi è incredibilmente vasto. Vi sono però figure che col tempo hanno conquistato maggior rilevanza rispetto ad altre. Una di queste è senza dubbio l’omino del sonno. Questi portava sogni felici ai bambini, cospargendo i loro occhi con della sabbia magica. Vi ricorda qualcosa? Se avete letto The Sandman di Neil Gaiman o visto la serie TV su Netflix queste parole hanno attirato la vostra attenzione.

Il fumetto offre un mondo più complesso e moderno, ma alla base vi è proprio il protagonista di queste antiche storie per bambini. Quella sua sabbia magica gli conferisce il nome in lingua originale, Sandman.

In passato, nel 1841, Hans Christian Andersen scrisse Ole Lukojo, che parla proprio dell’omino del sonno, proposto in questo caso con un nome differente. Nella fiaba si scoprono i sogni dati a un giovane ragazzo nell’arco di una settimana. Le storie non hanno confini e, volando di bocca in bocca, si spostano di Paese in Paese, subendo lievi o evidenti modifiche. Ritroviamo così un personaggio simile anche nella tradizione rumena. Stavolta il suo nome è Mos Ene.

È evidente come Neil Gaiman non sia stato il primo o il solo a farsi ispirare da questa figura. La sua serie a fumetti, scritta tra il 1989 e il 1996, è solo uno dei tanti esempi. Basti pensare a Enter Sandman dei Metallica. Un brano divenuto celeberrimo, contenuto nell’album del 1991 Metallica.

Say your prayers, little one

Don’t forget, my son

To include everyone

Tuck you in, warm within

Keep you free from sin

‘Til the sandman, he comes

Sleep with one eye open

Gripping your pillow tight

Exit light

Enter night

Take my hand

We’re off to never-never land