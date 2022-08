Grease 2 trama: dopo anni svelato il perché del flop

Sapevate che esiste Grease 2? Il sequel è stato un flop ma solo con la morte di Olivia Newton John è stato rivelato il perché: la trama

Quando Grease uscì nelle sale cinematografiche nel 1978, i suoi produttori erano fin troppo consapevoli del potere di un sequel. Sebbene il musical sarebbe diventato il film di maggior incasso di quell’anno, fu battuto al botteghino nel weekend di apertura da Lo Squalo 2. A quel punto, gli spettatori erano sempre più abituati a film di successo che generavano sequel, e Hollywood faceva affidamento su di essi per attirare un pubblico già convinto dall’originale. Qualche anno prima, Il padrino parte II di Francis Ford Coppola – che vinse l’Oscar per il miglior film – aveva suggerito che i sequel potevano addirittura migliorare l’originale. Eguagliare il successo dell’originale è un’impresa ardua per qualsiasi sequel, in particolare per un film enorme come Grease, e soprattutto quando si tenta di farlo senza il potere delle star John Travolta e Olivia Newton-John, ma con un nuovo cast per lo più sconosciuto.

Grease 2 non è stato solo un fallimento, ma un vero e proprio flop. Nonostante il budget quasi doppio rispetto al primo film, il film recuperò a malapena i costi. È stato stroncato dalla critica e, a parte Michelle Pfeiffer, non ha proiettato nessuno verso la celebrità. Potrebbe addirittura aver rovinato alcune carriere. Eppure, nei quasi quattro decenni trascorsi dalla sua uscita, Grease 2 è diventato un cult. Potrà anche avere una valutazione del 32% su Rotten Tomatoes e comparire spesso nelle liste dei peggiori sequel – ma ha anche un esercito di fan disposti a sostenere fino alla morte che lo sia davvero, dunque perché è stato un flop? Perché dopo anni è trapelato sui media statunitensi che si scelse volutamente di non spingere John Travolta e Olivia Newton John seppur reticenti verso il sequel per puntare ad una saga.

Grease 2 trama film

È il settembre 1961, due anni dopo che la banda originale di Grease era all’ultimo anno della Rydell High nel primo film. Le Pink Ladies sono ora guidate dalla bella Stephanie Zinone (Michelle Pfeiffer), che sente di aver “superato” la sua relazione con l’arrogante leader dei T-Birds, Johnny Nogerelli (Adrian Zmed) durante le vacanze estive. Un nuovo arrivo si presenta sotto forma di Michael Carrington (Maxwell Caulfield), uno studente inglese dall’aspetto pulito, cugino di Sandy Olsson (il personaggio interpretato da Olivia Newton-John nel primo film di Grease). Michael si invaghisce subito di Stephanie, nonostante il gentile avvertimento dell’unica protagonista rimasta del primo film, Frenchy (Didi Conn), che sta tornando alla Rydell High per prendere il diploma, è stata informata dell’arrivo di Michael da una lettera di Sandy e aiuta Michael a inserirsi nell’atmosfera scolastica per volere di Sandy. Michael prende subito in simpatia Stephanie, ma Frenchy gli dice che non uscirà con lui perché non è un T-Bird.

Al bowling locale, una partita competitiva (“Score Tonight”) si inasprisce a causa dell’astio tra Johnny e Stephanie. Johnny flirta con l’amica e collega Pink Lady di Stephanie, Paulette Rebchuck (Lorna Luft), per far ingelosire Stephanie, che si vendica baciando il primo uomo che entra dalla porta, che è Michael. Confuso da questo bacio inaspettato, Michael tenta di chiederle di uscire il giorno dopo a un’audizione per il talent show della scuola, ma scopre che lei ha una visione molto specifica del suo uomo ideale (“Cool Rider”). Si rende conto che riuscirà a conquistare il suo affetto solo se si trasformerà in un motociclista figo e inizia a risparmiare per una moto vendendo i compiti completati ai T-Birds, che hanno difficoltà accademiche. Michael compra la moto, la ripara e trascorre tutto il suo tempo libero dopo la scuola imparando a guidarla.

A scuola, qualche giorno dopo, c’è un’insolita lezione di biologia, in gran parte interattiva, tenuta dal nuovo supplente Mr. Stuart (Tab Hunter) sull’educazione sessuale. Lo inseguono fino a un cantiere chiuso che nasconde un salto mortale, e l’assenza del motociclista suggerisce che sia morto di sotto, lasciando Stephanie inconsolabile pensando che il suo Cool Rider sia morto, anche se sia i T Birds che le Pink Ladies cercano di convincerla che deve essere sopravvissuto e aver fatto il salto e si farà vedere di nuovo. Al talent show, i T-Birds legano i concorrenti per il loro numero nello spogliatoio dei ragazzi e li inzuppano nelle docce per assicurarsi la vittoria. Durante il numero delle Pink Ladies, Stephanie viene sopraffatta e smette di cantare la sua parte, sprofondando sul pavimento del palco. Ignorando il pubblico, entra in un mondo di fantasia onirico dove si ricongiunge con il suo misterioso motociclista in una sorta di “paradiso dei motociclisti” sullo sfondo di “([Love Will Turn] Back The Hands Of Time)”. Quando la sua fantasticheria finisce, sembra che abbia cantato un assolo; viene debitamente nominata vincitrice del concorso e incoronata regina, con Johnny acclamato come re.

L’anno scolastico si conclude con il party del giorno successivo (“Rock-A-Hula Luau”), durante il quale Johnny e Stephanie litigano di nuovo mentre vengono portati in piscina su un trono galleggiante. La band rivale appare improvviamente e inizia a distrugge la festa, ma vengono fermati dalla comparsa del Cool Rider, con grande sorpresa di Stephanie. Dopo averli sconfitti e aver scavalcato la piscina con la sua moto, si rivela a tutti i presenti come Michael. Dopo lo shock iniziale, Johnny gli offre una giacca T-Bird e gli dà il benvenuto nella banda, mentre Stephanie accetta finalmente di avere “due al prezzo di uno”: un Cool Rider e uno Shakespeare. Tutte le coppie (Michael/Stephanie, Johnny/Paulette, Lewis/Sharon, Davey/Dolores e Rhonda/Goose) si accoppiano felicemente al momento del diploma, mentre la classe del 1962 canta “We’ll Be Together”. I titoli di coda iniziano a scorrere e, proprio come nel primo film, hanno lo stile di un annuario.